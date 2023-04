Auxílio Gás será retomado no dia 14 de abril; confira o valor

O Auxílio Gás já é um velho conhecido da população brasileira que vive em situação de pobreza ou extrema pobreza, sendo um repasse essencial feito pelo Governo Federal, a fim de que os indivíduos literalmente tenham condições de comprar um botijão de gás para preparar suas refeições e de suas famílias.

Inclusive, uma grande vantagem em relação a esse assunto diz respeito ao fato de que os repasses desse benefício estão sendo feitos de forma a contemplar o preço completo do botijão de gás de 13 kg, e não só 50% do valor.

Diferente do que ocorre com o Bolsa Família, porém, o Auxílio Gás não é pago de forma mensal, mas sim de forma bimestral.

Logo, uma vez que o primeiro pagamento ocorreu no mês de fevereiro, o segundo será feito agora, em abril, sendo que o primeiro grupo de beneficiários terá acesso ao dinheiro mais especificamente no dia 14.

Todos os detalhes sobre esse importante repasse e suas respectivas datas podem ser conferidos na leitura do artigo a seguir.

Auxílio Gás voltará a ser pago dia 14 de abril | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem poderá receber o Auxílio Gás durante o mês de abril

Outra característica importante desse auxílio está ligada ao fato de que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ele não é pago a todas as pessoas que recebem o Bolsa Família.

Para receber especificamente o Auxílio Gás, o cidadão deve obrigatoriamente estar inscrito no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma renda familiar per capita de no máximo meio salário mínimo vigente.

Porém, além disso, também deve ter em seu núcleo familiar (ou seja, vivendo na mesma residência) pelo menos uma pessoa que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Vale frisar, ainda, que não é preciso fazer nenhum tipo de inscrição especial para ter direito a esse benefício.

De acordo com Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, por meio das informações inseridas no Cadastro Único o próprio Governo Federal consegue identificar quais são as famílias que têm direito ao Auxílio Gás.

Veja também: Ministro quer permitir pagamento PARCELADO de DÍVIDAS no PIX

O calendário completo de pagamentos já foi divulgado

Para abril, espera-se que aproximadamente 6 milhões de cidadãos tenham acesso ao Auxílio Gás, com os repasses sendo feitos de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), conforme calendário a seguir:

Dia 14 de abril: recebe quem tem NIS final 1

Dia 17 de abril: recebe quem tem NIS final 2

Dia 18 de abril: recebe quem tem NIS final 3

Dia 19 de abril: recebe quem tem NIS final 4

Dia 20 de abril: recebe quem tem NIS final 5

Dia 24 de abril: recebe quem tem NIS final 6

Dia 25 de abril: recebe quem tem NIS final 7

Dia 26 de abril: recebe quem tem NIS final 8

Dia 27 de abril: recebe quem tem NIS final 9

Dia 28 de abril: recebe quem tem NIS final 0

Veja também: Bolsa Família: GRANDE PRESENTE foi anunciado para este feriado