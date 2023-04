CAIXA revive empréstimo MUITO popular no Brasil; veja como pedir

O empréstimo hoje em dia é procurado por diversos brasileiros, é uma forma de pegar “dinheiro emprestado” do banco, no entanto, deve tomar cuidado com os juros e fazer o pagamento da data correta. Atualmente, os brasileiros subiram de nível e a maioria estão endividados, e por causa dessas dívidas alguns até pensam em pegar empréstimo pagar quitar uma parte das contas, mas se esquecem que depois tem a conta do empréstimo para pagar e vira um bolão.

O banco da Caixa Econômica Federal informou que voltou com o empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para os produtos e serviços oferecidos pelo banco. Para quem não sabe, essa categoria tinha sido suspensa depois que houve uma redução no teto de juros.

confira qual o novo teto de juros. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo consignado do INSS

Essa linha de crédito ofertada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma linha especificamente para os aposentados e para aqueles que recebem benefícios pela autarquia. É válido lembrar que essa categoria tem menos juros do que os outros tipos de empréstimo, pois o valor já vem descontado na folha de pagamento.

Porém, no começo do mês de março, o CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) estabeleceu que iria reduzir a taxa máxima que era cobrada pelas instituições financeiras, que ficou em 1,70%. Devido a isso, algumas instituições, principalmente a CEF informou que deixariam de oferecer esse empréstimo.

Caixa volta oferecer o empréstimo consignado

Como a taxa foi baixada para 1,70%, diversos bancos questionaram e afirmaram que não conseguiriam manter essa linha de crédito, devido a isso, na última semana de março o governo conversou e resolveu aumentar de novo o valor, mas aumentar em um patamar que permite essa operação do empréstimo consignado do INSS.

E assim, foi concluído que o novo teto é de 1.97%, somente um pouco menos abaixo de 1.99% que era o valor que os bancos queriam e defendiam. Depois que chegou no acordo desse novo limite, a Caixa já informou que vai voltar a oferecer esse consignado do INSS e também para os segurados da autarquia.

O banco estatal fez um comunicado e que disse que a partir de agora todas as operações que seguem esse modelo vai ter uma taxa de juros de 1,87%, que é uma tarifa similar ao que já era cobrado pelas instituições.

Veja também: 14º do INSS de R$ 2.504 para aposentados e pensionistas; quando cai na conta?

Beneficiários do INSS

Os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social- que recebem aposentadorias ou outro tipo de benefícios podem procurar uma agência da caixa para fazer a contratação dessa linha de crédito, mas irá passar primeiro por uma avaliação de crédito.

As parcelas não podem comprometer mais de 35% dos repasses que são recebidos pelos beneficiários.

Veja também: Comunicado GERAL dos bancos e INSS: horário de funcionamento alterado