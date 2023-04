Bolsa Família: GRANDE PRESENTE foi anunciado para este feriado

O mês de abril conta com dois feriados, além disso os beneficiários do programa Bolsa Família também terão uma ótima notícia no calendário de pagamentos, terá 3 antecipações. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que os pagamentos começarão a serem pagos na segunda quinzena do mês, ou seja, vai acontecer mais cedo.

A antecipação do Bolsa Família neste mês de abril, conforme mostra o calendário, o pagamento que é feito pelo banco da Caixa Econômica Federal, essas três antecipações devem contemplar primeiro os beneficiários com o NIS final 1,2 e 6.

Veja sobre a antecipação do calendário de pagamentos do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Essa antecipação vai acontecer devido ao feriado da Sexta-Feira Santa e feriado no dia 21, do Tiradentes. Devido a isso, foi necessário o governo fazer esse adiantamento para que todos recebessem ainda no mês de abril suas parcelas.

Que dia começa os pagamentos

Conforme as informações oficiais e o anúncio da antecipação, o pagamento do Bolsa Família dará início dia 14 de abril para os beneficiários que tem NIS final 1. Os pagamentos que estão agendados para os dias 17 e 24 são para os beneficiários com o NIS terminados em 2 e 6, já ficarão disponíveis antes, ou seja, no dia 15 e 22.

Calendário de pagamentos do mês de abril do Bolsa Família

Como dito acima, o mês de pagamento do Bolsa Família vai acontecer mais cedo para alguns contemplados, no então não todos, tem grupos que vão receber no dia que foi estabelecido, outros terão que receber antes devido ao feriado.

Veja também: Bolsa Família em abril 2023: cronograma, auxílio gás e valores

Veja abaixo o calendário que o governo federal compartilhou sobre o mês de abril



Beneficiário com final do NIS 1 – pagamento dia 14 de abril

Beneficiário com final do NIS 2 – pagamento dia 17 de abril

Beneficiário com final do NIS 3 – pagamento dia 18 de abril

Beneficiário com final do NIS 4 – pagamento dia 19 de abril

Beneficiário com final do NIS 5 – pagamento dia 20 de abril

Beneficiário com final do NIS 6 – pagamento dia 24 de abril

Beneficiário com final do NIS 7 – pagamento dia 25 de abril

Beneficiário com final do NIS 8 – pagamento dia 26 de abril

Beneficiário com final do NIS 9 – pagamento dia 27 de abril

Beneficiário com final do NIS 0 – pagamento dia 28 de abril

Veja também: Novo cartão do Bolsa Família conta com BENEFÍCIOS EXTRAS