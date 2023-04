Novo cartão do Bolsa Família conta com BENEFÍCIOS EXTRAS

Todos os beneficiários do maior programa social do Brasil, o Bolsa Família, tiveram uma ótima surpresa nesse ano, eles terão novos cartões com a função débito, é válido destacar que esse benefício também vai atender o público do seguro-defeso para os pescadores.

Maria Rita Serrano, a presidente da Caixa Econômica Federal, informou que as primeiras pessoas que vão receber o cartão é os povos originários, ou seja, as pessoas que vivem no Amazonas e em Roraima, no entanto não deixou claro quando os outros receberão.

Enquanto fazem a troca do cartão atualizado, beneficiários podem utilizar os cartões antigos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com,.br

Novas regras do Bolsa Família

O que deixou os beneficiários bem atentos também foram as novas regras que a equipe petista estabeleceu para esse ano de 2023. Essas regras foram compartilhadas pelo presidente e o Governo Federal no dia 1º de março. Além disso, o aplicativo Bolsa Família também vai estar disponível para download para todos os beneficiários, por lá eles conseguem consultar as datas de pagamentos.

Diante das informações oficiais, a estimativa que é cerca de 21 milhões de famílias recebem o novo cartão do Bolsa Família, a presidente da Caixa também informou que a função débito e saque do dinheiro serão possíveis através desse cartão.

Atualmente, muitas famílias recebem do programa por meio dos caixas eletrônicos e precisam ficar horas na fila do banco ou da lotérica esperando, no entanto agora tem o aplicativo do Bolsa Família e o aplicativo Caixa Tem, para que as famílias possam movimentar o dinheiro por lá e não precisar sair de casa.

A função débito até que chegou a ser implementada no cartão do Auxílio Brasil, no governo do Jair Bolsonaro, mas ainda não tinha alcançado todos os beneficiários do programa.

Veja também: Veja o que fazer para não ter o BOLSA FAMÍLIA CANCELADO em abril

Cartão de débito do Bolsa Família

O cartão de débito está sendo criado com o objetivo de ajudar essas famílias na movimentação do dinheiro do benefício, já que todos vão ter uma conta digital para simplificar esse processo de transação do dinheiro. Até o momento não tem uma data ou prazo definido para acontecer a troca do cartão, porém os novos beneficiários do programa que entraram no mês de março já receberam essa versão totalmente atualizada.

É válido destacar que as famílias que já movimentam o dinheiro do programa pela conta digital do Caixa Tem poderão continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, enquanto o governo vai substituindo todos os cartões do programa, os beneficiários podem usar o cartão antigo (cartão cidadão ou cartão Auxílio Brasil).

Veja também: Bolsa Família em abril 2023: cronograma, auxílio gás e valores