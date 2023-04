Fim da Uber, 99 e outros apps? Novo serviço promete corridas com preço justo

Recentemente no Brasil, o número de transportes individuais está crescendo bastante em diferente características, pois é uma forma de conquistar cliente e de ganhar um dinheiro extra ou até mesmo se tornar uma fonte salarial, e agora diversos aplicativos de corrida estão criando novas maneiras de pagamentos.

Confira sobre o novo aplicativo que o usuário pode negociar a corrida com o motorista. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aplicativo permite negociação no valor da corrida

Quando uma pessoa entra no aplicativo para pedir uma corrida até no local de destino, eles informam o endereço e aparece algumas opções de transporte e os valores, e basta a pessoa clicar na opção desejada.

No entanto, isso está um pouco diferente fora do Brasil, um aplicativo internacional adotou uma maneira diferente de pagamento e quebrar essa forma tradicional. Dessa vez, eles estão dando a opção de a pessoa poder negociar o valor da corrida, ou seja, cada motorista vai poder negociar com o passageiro. Essa negociação é através do chat que o app disponibiliza.

Ou seja, as pessoas que têm costume de utilizar bastante esses meios de transporte acabam gastando muito dinheiro, e com essa nova possibilidade pode ter mais chances de acionar esses apps e o motorista ter mais corridas para fazer.

InDrive

A prefeitura de São Paulo lançou um novo aplicativo de transporte considerado individual e também entrou na onda do mesmo aplicativo internacional, esse serviço de chama InDrive que veio com mais força para o mercado de desenvolvimento no país.

O aplicativo vai atuar em todas as regiões do Brasil, seja cidade grande ou do interior, para quem deseja ter a lista completa de cobertura do app basta acessar o site oficial da InDrive.

Lembrando que o app já está disponível para download, seja Android ou iOS, depois disso basta se cadastrar na plataforma e assim o usuário pode utilizar o serviço.

InDrive terá viagens convencionais, serviços de entregas e serviços de atendimento ao cliente, tudo através dos envios de veículos com os profissionais. A negociação da partida é feita após colocar o seu lugar de destino, e automaticamente o aplicativo vai sugerir um valor, mas se caso não concordar, o usuário pode ajustar o preço, e assim é enviado uma sugestão para o motorista e se ele aceita o valor que foi proposto.

Não existe uma garantia de que o valor proposto do usuário seja atendido na viagem, é preciso esperar, se caso não for, a pessoa pode tentar negociar com outro motorista.

