Empréstimo da CAIXA para NEGATIVADOS: assim você consegue até R$ 100 mil

No Brasil, várias pessoas acabam ficando negativadas após não conseguirem cumprir com o pagamento de alguma dívida, com isso, vários benefícios de crédito que ela poderia ter direito, acabam sendo negados, como cartão de crédito ou até mesmo empréstimos, afinal, o banco não iria confiar em emprestar dinheiro para alguém que está devendo. Todavia, a Caixa Econômica Federal está lançando uma modalidade de crédito para pessoas negativadas, entenda como ela irá funcionar

Como vai acontecer o empréstimo para negativados?

O crédito para negativado ocorre por intermédio da penhora de algum objeto valioso que o interessado tenha, além disso, também há uma taxa de juros de 1,99% por mês, a parte vantajosa é que não há consulta ao SPC, portanto, qualquer pessoa pode ter acesso ao crédito.

Vale salientar que nem toda agência da Caixa possibilita a realização da penhora, por isso, é preciso ir até o site oficial e pesquisar pelas agências com penhor, no campo de atendimento, ao escolher o estado e a cidade, irá aparecer uma lista com todas as agências disponíveis.

Para dar início ao processo, a pessoa deverá escolher qual o objeto que deseja penhorar, além de levar documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. O valor do empréstimo estará diretamente ligado com o valor da penhora, e pode variar entre R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Quais objetos são aceitos?

Há uma gama de objetos que são aceitos durante a penhora e eles podem variar, mas em geral, são objetos feitos em pedras ou metais nobres, como ouro e diamante, como relógios, canetas e outras jóias preciosas. Lembrando que tudo irá passar pela avaliação de um especialista.

Ao término do contrato de penhora com todas as parcelas do empréstimo pagas com sucesso, o cliente receberá seus itens em até 6 meses. Mas caso ele acabe não pagando o valor do empréstimo por um prazo superior a 30 dias da data de vencimento, os itens irão para um leilão.

Também há a possibilidade de usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia nessa penhora. Mas de maneira análoga aos itens, também haverá uma análise e o valor disponível é de apenas 10%. Ao passo que quem já foi demitido, a multa também pode ser usada como garantia. E caso a pessoa não pague, o valor será descontado diretamente da conta de cada trabalhador. Por isso, antes de realizar qualquer empréstimo, é de suma importância verificar se de fato irá conseguir pagar, senão, o prejuízo pode ser grande.

