ABRA O OLHO! Como identificar um comprovante de PIX falso

Não é de hoje que os golpistas usam artimanhas para conseguirem saquear valores dos cidadãos de bem através do Pix. Ferramenta que tanto ajudou os brasileiros, entretanto, que está sendo usado com má fé por muitos criminosos. Entretanto, conhecendo os golpes e sabendo identificar comprovantes falsos – é de suma importância para evitar cair em fraudes do tipo. Veja abaixo alguns tipos de golpes e como identificar um falso comprovante.

Saiba como identificar comprovante Pix falso

Golpes do Pix

Os golpes do Pix são bem variados, mas a grande maioria segue o mesmo princípio: a desatenção. Isto é, mediante alguns passos é possível reconhecer o golpe e não cair nele. Justamente porque os criminosos usam artimanhas que “cegam” as pessoas e elas não percebem a priori o golpe.

Pix agendado

Ao pagar algo a pessoa mostra o comprovante do Pix, entretanto, trata-se de um agendamento e não de uma transferência imediata. O golpe pode ser usado para pedir reembolsos mediante falsas transações. O golpista entra em contato com a vítima alegando que enviou o Pix errado.

Logo a vítima reembolsa o criminoso, e quando percebe não recebeu dinheiro algum em sua conta. Ficando com o prejuízo.

Pix errado

Semelhante ao anterior, a pessoa acaba enviando um comprovante Pix falso que comprova que a vítima recebeu um valor de maneira equivocada. Então, o golpista pede o reembolso e até faz ameaças à vítima. Logo a vítima devolve o dinheiro, posteriormente percebe que em momento algum caiu o dinheiro na conta bancária.

Pix cadastrado

Muitos golpistas acabam enganando os cidadãos para que eles cadastrem suas chaves Pix de maneira involuntária. Visto que para isso basta eles dizerem um código enviado e pronto! Feito isso, os golpistas usam essas chaves em nome de terceiros para a realização de golpes.

Como identificar um comprovante falso?

A maioria dos golpes se baseiam na desatenção da vítima. Mediante a amostra de um falso Pix, é possível identificar alguns detalhes que comprovam a falsidade daquele documento apresentado. Feito isso, basta se atentar a esses detalhes e evitar cair em qualquer golpe do Pix.

Sinais de edição

A maioria dos Pix podem ser editados por pessoas leigas, logo, ficará falhas nítidas de serem notadas. Veja se o logotipo do banco está correto, nas dimensões normais. Se o comprovante está com uma má qualidade. Se as informações estão nítidas ou não, etc. São detalhes que são perceptíveis mediante a análise de comprovantes verdadeiros de Pix.

Feito isso, é o primeiro sinal para identificar um falso Pix. Logo após, basta ir para as outras dicas e terminar de desmascarar o criminoso.

Horário do Pix

Outro ponto é verificar o horário do Pix, se condiz com o horário que o golpista alega ter enviado o Pix. Visto que esse detalhe também pode ser editado, verifique se a fonte é igual as demais do documento – muitas vezes os criminosos não encontram as mesmas fontes e usam semelhantes.

Confira o Pix

E por fim, sempre confira o Pix antes de entregar o produto ou fazer qualquer reembolso. No aplicativo Bancário, basta ir no histórico de transações e visualizar as entradas daquele dia, semana e até mesmo mês. Com isso, basta verificar se entrou na conta bancária o valor correspondente ao comprovante.

Além disso, se o nome condiz com o do remetente do Pix, etc. E claro, o horário. A fim de não cair no engano de ter recebido um outro Pix no mesmo valor e achar que é do criminoso.

Portanto, são ações curtas e breves que ao serem realizadas não deixam dúvidas de nada. Sempre optando pela segurança e transparência de todos.