Placas dos carros MUDARÃO de novo no Brasil; 10 estados já começaram

Conseguir identificar o proprietário de qualquer veículo é de suma importância para a segurança de todos, uma vez que caso o veículo seja roubado, há como achá-lo de maneira mais fácil, como também é mais fácil achar o proprietário caso o veículo esteja sendo usado para coisas ilícitas, para isso, há um item de suma importância no processo, isto é, as placas de cada veículo e do ano de 2020 em diante, todo novo veículo que for emplacado deve usar a placa Mercosul, entenda

Para que serve a placa mercosul?

A placa Mercosul é uma maneira de facilitar a fiscalização de todos os veículos nos países que compõe o Mercosul, a saber são eles:

Brasil;

Paraguai;

Argentina;

Venezuela;

Uruguai.

Assim, a fiscalização de qualquer veículo se tornou bem mais fácil e desde 2021, o Detran tenta se articular com o Governo Federal a fim de conseguir maiores mudanças que consigam aumentar o nível de segurança das placas, evitando possíveis fraudes que possam ocorrer acarretando na clonagem de veículos.

Outro plano do Detran é conseguir evitar que impostos sejam sonegados, além disso, também é de desejo mútuo que o processo para trocar a placa para o novo modelo venha ficar mais barato. Contudo, desde então, o governo federal ainda não sinalizou de maneira positiva para esses pedidos do Detran, com isso, os próprios estados querem implantar ações por conta própria, para garantir uma maior segurança de todos.

Encerramento do sistema de licitação

Algumas propostas foram enviadas para o Ministério da Infraestrutura a fim de propor algumas melhorias em todo o sistema de emplacamento. E uma das propostas foi que houvesse o encerramento do sistema de licitação para contratar empresas que fossem responsáveis por realizar a estampagem das placas dos veículos. Dessa maneira, teria apenas o credenciamento de outras empresas para realizar esse serviço que é o Detran é responsável.

Com o atual modelo de licitação, subiu bastante o número de empresas que realizam o serviço em questão. Mas o mais preocupante é que aumentou bastante o número de clonagens e falsificações nas placas. Por isso, ao menos 10 estados brasileiros mudaram suas regras para garantir mais segurança no processo de validação das placas em questão. Os estados são: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Mas de fato, é na Bahia que ocorre um dos processos mais seguros de validação, já que os estampadores precisam registrar a entrega das placas, além de realizar uma confirmação por biometria facial, para provar que aquela pessoa que realmente realizou a instalação.

