GOLPES do BOLETO FALSO: entenda o que é e como não cair

Não é de hoje que os brasileiros conhecem o boleto bancário. Está presente no país desde a década de 90. Até então, os pagamentos eram realizados mediante transações bancárias diretamente na conta-corrente. É um documento válido e possui barras e códigos. É algo fácil de ser falsificado – e por isso, todo cuidado e atenção é pouco! Veja abaixo o novo golpe do boleto falso e evite cair.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Golpe do boleto falso faz novas vítimas

O Serasa abriu mais uma vez a edição do Feirão Limpa Nome. É possível quitar dívidas com até 99% de descontos. Aproveitando isso, os golpistas pegam vítimas que têm dívidas a serem pagas e propõe a negociação.

Como as vítimas conhecem o feirão, a modalidade, etc. Acabam caindo. Entretanto, o dinheiro não vai para os “cofres” do Serasa a fim de quitar a dívida, mas sim, para a conta do golpista – na verdade, na maioria das vezes de um laranja.

Além disso, a modalidade é bastante aplicada em outras ocasiões. Cujo os bandidos simulam a entrega de contas e faturas, a fim de que sejam pagas – e ao ver a vítima já tem pago o boleto e depositado o valor em nome de terceiros.

Todo boleto possui suas informações. Caso não estejam descritas no documento, durante o pagamento é possível analisá-las e com isso evitar cair em golpes. É algo bastante complexo, ninguém imagina que irá cair – por isso a facilidade dos golpistas em aplicar o golpe.

Como evitar cair no golpe?

Portanto, no momento do pagamento é importante estar atento aos detalhes e informações do destinatário. Visto que dentro do aplicativo bancário aparecerá alguns dados como:

Nome da instituição que irá receber, valor, data de vencimento, etc. Com esses dados é possível evitar cair em golpes! O primeiro passo é visualizar se o nome realmente é o da instituição responsável por receber aquele boleto.

E ao ver – embora seja parecido, é importante consultar o CNPJ da empresa e visualizar o seu nome fantasia. Exemplo: o nome fantasia do banco é Bco do Brasil S.A. Então, algum golpista pode criar uma conta com o nome semelhante – a fim de lesar as vítimas.

Ao ver isso, perceber o valor e data de validade se realmente condizem com a instituição é recomendado. São dicas práticas que ao serem feitas evita que muitos caiam nos golpes. No geral – esses golpes são aplicados não na complexidade, mas nas pequenas falhas das pessoas.

Por isso, ver esses pequenos detalhes e não deixar ser lesado mediante pequenas práticas é o recomendado por especialistas para evitar perder dinheiro e ser enganado.