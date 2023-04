Quem receberá o novo ADICIONAL de R$ 112 no Caixa Tem em abril?

Todos os brasileiros que estão devidamente inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal e têm direito a benefícios recebem os repasses oficialmente por meio do Caixa Tem.

Esse aplicativo, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, portanto, é o local no qual o recebimento do Bolsa Família é feito, por exemplo.

E agora, no mês de abril, outro importante valor, que configura-se até mesmo como um adicional do programa social acima citado, também será recebido por meio do app.

É preciso entender, porém, que nem todos os beneficiários dos programas do Governo Federal têm direito a tal valor.

Mais detalhes, incluindo as datas oficiais do repasse em questão, são explicados por meio dos tópicos a seguir.

Do que se trata o repasse extra por meio do Caixa Tem no mês de abril

Com o retorno do Bolsa Família, conforme havia sido prometido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), o foco dos brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social acabou ficando somente nesse programa social nas últimas semanas.

E, de fato, faz sentido: uma vez que esse retorno aconteceu também com diversas novidades, como o pagamento extra de R$ 150 para cada criança de no máximo 6 anos de idade que faça parte do núcleo familiar, não é de se espantar que o assunto tenha sido acompanhado de perto pela população.

Ocorre, porém, que existe outro importante benefício que continua a ser pago normalmente esse ano: o famoso vale-gás.

Seu pagamento, ao contrário do que muitos imaginavam, está previsto para contemplar o valor total de um botijão de gás de 13 kg, e não apenas 50% desse valor.

Logo, os brasileiros elegíveis receberão mais R$ 112 no mês de abril, junto ao Bolsa Família. Ou seja: o valor também será recebido por meio do Caixa Tem.

Vale frisar, por sinal, que o primeiro pagamento do vale-gás em relação a 2023 já foi feito, no mês de fevereiro. E, uma vez que se trata de um benefício bimestral, o segundo repasse do ano será agora em abril.

O calendário de pagamento desse benefício já foi divulgado

Menos da metade das pessoas que recebem o Bolsa Família tem direito ao vale-gás.

Mas aquelas pessoas que solicitaram esse repasse terão acesso a ele diretamente no Caixa Tem a partir das seguintes datas (de acordo com o número final do Número de Identificação Social):

Beneficiários com NIS final 1: receberão em 14 de abril

Beneficiários com NIS final 2: receberão em 15 de abril

Beneficiários com NIS final 3: receberão em 18 de abril

Beneficiários com NIS final 4: receberão em 19 de abril

Beneficiários com NIS final 5: receberão em 20 de abril

Beneficiários com NIS final 6: receberão em 22 de abril

Beneficiários com NIS final 7: receberão em 25 de abril

Beneficiários com NIS final 8: receberão em 26 de abril

Beneficiários com NIS final 9: receberão em 27 de abril

Beneficiários com NIS final 0: receberão em 28 de abril

