ACABOU! Termina nesta sexta (31) serviço bancário importante

Esta notícia é para todos os clientes de bancos que por algum motivo, acabaram ficando negativados. Isto é, o mutirão de renegociação de dívidas que está sendo promovido pelo Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e pela Federação Brasileira de Bancos, terá seu término no dia 31 de março, então, se você está negativado, corre que ainda dá tempo de tirar sua dívida da lista dos inadimplentes, veja como é possível

Como participar do mutirão?

Para participar do feirão é bastante simples, uma vez que há como participar tanto pela internet quanto de maneira presencial, em alguma agência bancária. E até mesmo pelo portal do consumidor do Governo Federal. Várias dívidas serão renegociadas, como empréstimos (pessoais ou consignados) além de cartões de crédito e o temido cheque especial.

Vale lembrar que há apenas uma dívida que não pode ser renegociada, são aquelas que são provenientes de empréstimos por intermédio de garantias usando bens, como veículos, jóias, celulares e por aí vai.

Além disso, para ter a chance de limpar o seu nome e sair da lista dos inadimplentes, é preciso que o nome já esteja negativado. Ou seja, se a pessoa sabe que não irá conseguir pagar aquela dívida, mas o nome ainda não é negativo, ela não pode entrar no mutirão.

Quais bancos estão no mutirão?

Há vários bancos que estão participando e cada um deles possui suas próprias peculiaridades na hora da análise, alguns deles são:

Bradesco

O banco em questão não possui uma regra geral para as negociações, então, cada dívida será avaliada de maneira individual, assim, o banco irá conseguir oferecer as melhores opções de crédito para cada cliente.

Caixa Econômica Federal

Dívidas com a Caixa podem ser quitadas à vista ou de maneira parcelada, em até 96 vezes. E de maneira análoga ao banco anterior, a análise será feita de acordo com o contrato assinado por cada cliente.

Santander

Já no Santander, os descontos podem ser de até 90%, além disso, as taxas são mais flexíveis e o parcelamento pode ocorrer em até 120 meses.

Itaú

Outro banco querido pelos brasileiros, ele oferece descontos incríveis para quem realizar o pagamento à vista, mas também há como parcelar a dívida e os juros começam em 0,5% ao mês.

Mercantil

Já esse grupo financeiro, não possui também um padrão de abatimento, mas quando o cliente entra no Portal do Consumidor, ele recebe uma proposta mostrando todos os descontos disponíveis.

