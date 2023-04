Por que Elon Musk quer INTERROMPER inteligência artificial?

Não é de hoje que os brasileiros estão vidrados acerca da Inteligência Artificial. Logo após o declínio da pandemia, o tema foi um dos mais abordados em todo o mundo. De simples geradores de textos a geradores de imagens – a I.A é uma poderosa ferramenta. O rápido desenvolvimento de sistemas envolvendo a tecnologia está despertando o medo em pesquisadores e empresários. Elon Musk – foi um dos assinantes de uma carta aberta que solicita uma pausa nas pesquisas e desenvolvimento da tecnologia em grande escala. Isso porque os riscos sociais podem ser grandes – que sequer os próprios pesquisadores têm noção disso.

Elon Musk e a Inteligência Artificial | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Quais são os medos?

A carta é oriunda do Instituto Future Of Life (Futuro da Vida). É uma instituição sem fins lucrativos que luta e batalha pela redução de possíveis problemas globais catastróficos e de existência. Com isso, a carta indica que os laboratórios da tecnologia estão em uma corrida acentuada – em quem produz a melhor I.A primeiro.

E com isso, pode acabar gerando um descontrole da tecnologia. E então, os roteiros de filmes podem ultrapassarem a ficção e se voltarem para à vida real. Desse modo, não há uma plena garantia de que os modelos criados podem de fato serem controlados com segurança no futuro.

Inclusive, o fundador da OpenAI – o responsável pela criação do ChatGPT, já solicitou que houvesse uma espécie de leis que regessem a tecnologia, a fim de evitar o abuso da mesma e inclusive a criação de inteligências artificiais assustadoras e sem qualquer controle.

O documento sugere que haja uma interrupção de no mínimo seis meses – isto é, no trentamento e pesquisa de sistemas de I.A. Com isso, a carta afirma que todos os apssos devem ser feitos de modo público e com as devidas verificações, evitando possíveis danos irreparáveis no futuro.

E que o Governo deve abrir uma espécie de pasta. A fim de monitorar as empresas e suas respectivas ações e pesquisas no setor. Vários nomes aquecidos no mercado assinaram a carta: como é o caso de Elon Musk, Yaval Noah Harari, etc.

Quais serão os impactos na sociedade?

Portanto, tudo indica que por mais que a carta tenha sido assinadas por grandes nomes – não é certeza de que de fato haverá uma pause nas pesquisas e testes da ferramenta. Isso porque é tal como a corrida espacial que aconteceu no século passado: qual nação colocaria o primeiro homem na lua?

Está se repetindo a mesma coisa, entretanto, agora com a Inteligência Artificial. Há modelos mega avançados que são capazes de lutar, guerrear, etc. E isso pode acabar criando inimigos artificiais contra a humanidade.

Lembrando que tudo indica que as pesquisas e treinamentos não parem – pelo menos não por enquanto. Empresas como a Microsoft e o Google investiram bastante dinheiro nas pesquisas sobre I.A a fim de não ficarem para trás mediante os inúmeros projetos já criados.

Portanto, a expectativa da carta é chamar a atenção dos governantes – a fim de que haja a devida fiscalização e evite possíveis criações que afetem diretamente na humanidade e em seus respectivos estilos de vida.