ALERTA! Banco INTER tem novas regras para saque gratuito em terminal

Acaba de chegar uma das piores notícias para quem é usuário do banco digital Inter, que como todos devem saber, é bastante conhecido no Brasil. E uma de suas funcionalidades mais elogiadas por todos, irá acabar a partir do próximo mês, isto é, a possibilidade de efetuar quantas saques quiser de maneira gratuita, agora, o número de saques será limitado e caso o usuário ultrapasse o limite, ele será taxado, entenda

Ainda dá para sacar usando o cartão Inter?

Embora haja essa nova política de saques, mas nada irá mudar de uma maneira tão considerável para os clientes do banco Inter, de acordo com a própria instituição, menos de 1% dos seus clientes realizam mais de 4 saques por mês, ou seja, eles não irão sofrer impacto algum, já os demais, que realizam vários saques, esses sim sofrerão impactos.

Agora, o banco irá disponibilizar a quantia de 4 saques gratuitos para seus usuários, na rede do banco 24 horas, onde há caixas eletrônicos espalhados por todo o Brasil. Lembrando que é bastante fácil de achá-los, basta entrar no site da empresa que ele irá indicar o local onde há o caixa mais perto de você.

Então, quando o usuário optar por efetuar o saque do pix, ele deverá pagar uma taxa de R$ 5,90 para cada saque realizado além dos 4 gratuitos. Isto é, se o cliente realizou 10 saques no mês, 6 precisam ser pagos, os outros 4, foram gratuitos de acordo com as regras da própria instituição.

Por que a mudança?

Primeiro é importante salientar, que cada usuário terá acesso a quantos saques ele terá disponível ainda a cada mês, a atualização irá ocorrer todos os meses, no dia primeiro, para que o cliente não passe por constrangimento. Pois se ele for sacar a quinta vez em um mês e quiser retirar R$ 100, ele deve ter em conta ao menos R$ 105,90.

A taxa de saque ocorreu por vários motivos, mas o principal foi a popularização de algumas modalidades que fomentam ainda mais o saque de valores, como o pix e o Pix Saque e o Pix Troco, ou seja, quanto mais dinheiro as pessoas recebem via pix, maior será sua necessidade de efetuar o saque, então, no longo prazo, o banco poderia ter grandes prejuízos.

Ademais, alguns clientes ainda terão a possibilidade de realizar o saque sem pagar nada, a saber, os clientes dos segmentos One, Black e Win.

