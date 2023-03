Google procura estagiários brasileiros para trabalho 100% remoto

Está em busca de um emprego? Pois sua hora chegou! E imagina ter a possibilidade de começar trabalhando logo em uma grande empresa global, pois é, isso pode se tornar realidade, uma vez que o Google está com vagas abertas para estagiários brasileiros e em alguma das vagas, o trabalho é feito totalmente na modalidade home-office, confira como participar da seleção e tenha em seu currículo essa experiência extraordinária e saia na frente dos demais.

Quais os requisitos para fazer parte do estágio?

Os estagiários devem estar devidamente matriculados em cursos de nível superior, mestrado ou doutorado na área de Ciências da Computação ou em áreas técnicas do mesmo setor. O estágio irá começar já no mês de agosto e a carga horária é de apenas 30 horas semanais e nos casos de mestrado ou doutorado, é de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados, irão passar 3 meses aprendendo tudo que há de novo com profissionais renomados da área tecnológica. Como citado, há algumas vagas que são híbridas, já outras, são 100% home-office. No caso das híbridas, o candidato precisa ter disponibilidade para ir até Belo Horizonte, uma vez que o estágio ocorre no Centro de Engenharia do Google.

De acordo com as próprias regras do programa, só serão aceitos no estágio os alunos que a sua graduação venha terminar em dezembro deste ano. E para as vagas de engenharia, é preciso que o candidato tenha experiência programando e habilidade em alguma das seguintes linguagens:

C;

C++;

Java;

JavaScript;

Python.

Como se candidatar?

As inscrições irão ocorrer pela internet, até o dia 6 de abril. Quem tiver interesse nas vagas, deve ir até a página de carreiras do Google para se candidatar e verificar todas as etapas do processo seletivo em questão. Vale lembrar, que até o dia final das inscrições, o Google irá dar algumas dicas para os candidatos.

Isto é, a equipe de Recursos Humanos da empresa irá realizar algumas lives na página de carreiras, as próximas lives irão acontecer nos dias 39 de março e no dia 5 de abril, a fim de ajudar os interessados.

O conteúdo das lives será referente a como montar um currículo competitivo a fim de concorrer às vagas tão concorridas como é para um estágio do Google. Além disso, haverá momentos para tirar todas as dúvidas de como funciona o processo seletivo para estágios, planos de carreira e etc. Por isso, se você quer começar a estagiar nessa grande empresa, não perca a chance!

