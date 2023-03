Caixa libera NOVO SAQUE do FGTS! Entenda a notícia

Quem trabalha de carteira assinada pode usufruir de alguns benefícios, como participação no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para isso, mensalmente, é descontado 8% do seu salário que é destinado para o seu saldo. Lembrando que embora o dinheiro seja do trabalhador, não é em todos os casos que ele pode sacar, para isso, é preciso que ocorra algo que esteja dentro das regras de saque do benefício em questão. E agora, mais uma modalidade de saque foi liberada, confira qual é.

Em quais situações pode sacar o FGTS?

Há algumas situações que permitem que o trabalhador consiga realizar o saque do FGTS, as mais conhecidas são:

Demissão (sem justa causa);

Fim do contrato (o prazo deve ser informado no ato da assinatura dele);

Quando há a suspensão das atividades do trabalhador por um período superior a 90 dias;

Aposentadoria;

Falecimento do trabalhador.

E há outras modalidades que são tão específicas, que poucos sabem, mas uma delas é quando o trabalhador pode realizar o saque por conta de uma situação de calamidade pública, que tenha sido ocasionada por algum desastre natural, por isso, ele acaba tendo direito ao valor, para suprir suas necessidades pessoais e familiares.

Mas o valor só pode ser liberado caso a região em questão declare o estado de calamidade pública, por intermédio de algum decreto, seja Municipal, Estadual ou Distrital. Por isso, a Caixa vai liberar os saques para as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas que ocorreram em Governador Valadares (MG).

Como solicitar o saque do FGTS?

Para solicitar o saque, o trabalhador precisa efetuar o download do aplicativo ‘FGTS’, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Após isso, faça login e clique em ‘Meus saques’, posteriormente, em ‘Outras situações de saque – Calamidade pública’ e escolha sua cidade. Após isso, será solicitado alguns documentos, a saber:

Documento de identidade;

Comprovante de residência, emitido em até 120 dias antes da data da calamidade.

Por fim, será solicitado uma conta para que o valor seja enviado, você pode escolher qualquer conta da Caixa, até mesmo alguma do Caixa Tem, ou até mesmo de outros bancos. Lembrando que após a liberação, não é preciso ir pessoalmente até alguma agência sacar o valor, ele pode ser movimentado via Pix.

Lembrando que a solicitação leva até 5 dias úteis para ser analisada e o saque aprovado. Caso a pessoa ainda tenha dúvidas inerentes ao processo, pode ligar gratuitamente para o número: 0800-726-0207.

