Conta de luz pode estar MAIS CARA do que deveria; a culpa é deles

A invenção da energia elétrica simplesmente revolucionou todo o mundo, pois com ela, atualmente, todo o planeta terra consegue ser movido, suas fábricas, indústrias, empresas e qualquer setor que há, precisa da eletricidade. Ela é boa, mas quando chega a hora de pagar a conta, na maioria das vezes, a população acaba tendo uma surpresa não tão boa ao ver o seu valor, o aumento da conta de energia acaba prejudicando principalmente à parcela mais vulnerável da população, portanto, confira a lista com os aparelhos que mais consomem energia.

Uma lâmpada e moedas.

Quais os hábitos que podem ajudar na economia de energia?

Primeiro, é importante a adoção de alguns hábitos que podem melhorar bastante o consumo mensal de energia na casa de todos os brasileiros, embora pareça clichê, mas é de suma importância, ao sair de algum ambiente, sempre desligue todas as luzes, embora a energia consumida seja pouca, mas no final das contas, faz uma grande diferença.

Também evite colocar roupas na parte de trás da geladeira, pois isso além de prejudicar o equipamento, acaba também prejudicando no desempenho da geladeira, o que gera um aumento superior no consumo de energia. E sempre que você puder, compre equipamentos que tenham selo de serem econômicos.

Outro hábito que pode ajudar bastante, é no momento de usar o ferro de passar, você não precisa usar ele ligado durante todo o tempo, você pode simplesmente aproveitar o calor já presente nele para passar as demais roupas.

Afinal, quais equipamentos consomem mais energia?

Você verá a lista dos aparelhos que estão no topo daqueles que mais gastam energia, a critério de curiosidade, o ar-condicionado, se for usado todos os dias durante as 8 horas de sono de alguém, pode aumentar em até R$ 200 a conta no final do mês. Confira a lista:

Ar-condicionado;

Chuveiro elétrico;

Fogão Elétrico;

Geladeira;

Freezer;

Lavador de louças;

Televisão;

Ventilador;

Computador;

Forno elétrico;

Secador de roupas;

Secador de louça.

De acordo com a lista, você consegue ter uma ideia de quais equipamentos são essenciais para você e quais não são, por exemplo, não é obrigado usar o chuveiro elétrico todos os momentos do dia, use-o somente quando estiver bastante frio mesmo, senão, não há uma precisão.

Ou por exemplo, no uso da televisão e computador, faça uso deles somente no momento que realmente precisar, não deixe-os ligados e vá para outro cômodo jogar conversa fora, isso acaba consumindo mais energia da sua casa e sem precisão.

