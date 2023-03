GRANDE notícia para quem pode usar o Minha Casa, Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida assim que foi relançado, para substituir o Casa Verde e Amarela, agora vai oferecer um subsídio de R$ 140 mil, ou seja, o programa está ficando cada vez melhor com esses novos benefícios que estão sendo informados. A intenção de liberar esse novo teto é para priorizar a faixa 1 do programa.

Quem se lembra dos anos anteriores, consegue lembrar que o valor máximo desse programa só chegava a R$ 96 mil, e em áreas urbanas.

Ampliação do benefício

Primeiro de tudo é importante destacar que a faixa 1 do programa contempla as famílias que tem renda bruta mensal de R$ 2.640, mas com essa nova mudança o subsídio pode aumentar até 95% para essa faixa, então o total chega a R$ 140 mil em área urbana e R$ 60 mil em área rural.

Lembrando que são para pessoas em situações de vulnerabilidade social. Com as atualizações do programa Minha Casa Minha Vida 2023, a estimativa é que 150 mil novas casas sejam entregues para as pessoas logo nos próximos meses, mas pode chegar ao total de 2 milhões de moradias até o ano de 2026, essa é a meta da equipe petista.

A equipe junto com o presidente ainda está na esperança de que 50% das unidades residenciais que estão no financiamento sejam direcionadas para esse público da faixa 1, e incluir também alguns novos modelos e alteração de regras.

Quem pode participar do Minha Casa Minha Vida?

É válido informar que esse programa social ajuda famílias que tem renda bruta mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas, já nas áreas rurais a renda bruta familiar é de até R$ 96 mil anualmente.

Divisão das faixas de renda do programa

Confira agora a tabela de como é dividido as faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida

Área urbana.

Faixa 1 : Renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640;

Faixa 2 : Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400;

Faixa 3 : Renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Área rural.

Faixa 1: Renda bruta familiar anual de até R$ 31.680;

Faixa 2: Renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800.

Faixa 3: Renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 a R$ 96 mil.

Inscrição

A pessoa que tiver interesse para se inscrever, as famílias da Faixa 1 precisa ir até a prefeitura da sua cidade e fazer por lá, após isso o processo vai ser direcionado para o banco da Caixa Econômica Federal e aquelas pessoas que forem aprovadas vão receber uma notificação.

Já para as famílias da faixa 2 e 3 podem fazer a inscrição indo direto em uma agência da Caixa.

