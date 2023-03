Que SUSTO! Gasolina tem novo preço no Brasil

Não é de hoje que os brasileiros se preocupam com os preços dos combustíveis. Seja para uso pessoal ou profissional, diariamente milhões de brasileiros vão até os postos de combustíveis a fim de abastecerem os seus veículos. Nesta semana, os brasileiros tiveram uma grande surpresa! Porque o preço dos combustíveis acabou impressionando a todos. Aumentou ou diminuiu? Veja todos os detalhes abaixo.

Preço da gasolina surpreende brasileiros

Embora existam outros tipos de combustíveis, como diesel e etanol – a gasolina ainda é o combustível mais utilizado no país. Desse modo, o seu preço reflete diretamente no bolso da maioria dos brasileiros. Em cada estado brasileiro é aplicado um preço diferente, mas com poucas diferenças.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), neste mês de março a gasolina ficou mais barata nos postos de combustível de todo o país. Portanto, a gasolina recuou o seu preço em 0,54%. Com isso, seu valor despencou de R$ 5,57 para R$ 5,54.

Esta redução impactou diretamente no bolso dos brasileiros, porque embora muitos olhem e pensem “O valor é irrisório”, mas é muito melhor que os preços recuem nem que sejam 01 centavo do que o oposto. Com isso, há de resultar em uma grande economia neste fim de mês.

Lembrando que os preços foram calculados mediante a média de mais de cinco mil postos espalhados pelo Brasil. Não somente a gasolina recuou nesta última semana. O diesel e o etanol também tiveram uma redução significativa nesta última semana. Com isso, os estudos afirmam que a gasolina recuou seus preços em todas as regiões brasileiras.

Sul: R$ 5,58;

Centro-Oeste: R$ 5,52;

Sudeste: R$ 5,43;

Nordeste: R$ 5,66;

Norte: R$ 5,81.

Lembrando que o preço médio por importação e produção local ficou entre R$ 3,45 e R$ 4,02. Portanto, é válido lembrar que custos são adicionados e que no fim das contas os consumidores sempre irão acabar pagando a mais no preço dos combustíveis.

Como economizar combustível e abastecer mais barato?

Seja com os valores altos ou baixos, economizar é sempre uma boa ideia! A dica é evitar ficar trocando muito de marcha durante os percursos e não colocar muita força durante as arrancadas, isto é um dos fatores que mais consomem energia.

Desse modo, é recomendado que por mais difícil que seja – sempre tente manter o veículo em velocidade constante. No momento que o veículo é reduzido para a primeira marcha, o motor precisa de mais energia para arrancar.

A fim de abastecer mais barato, é indicado que os motoristas que abastecem valores acima de R$ 100, optem por andar um pouco mais e irem até os postos de beira de estrada. Geralmente eles possuem preços mais atrativos, visto que os motoristas que abastecem lá abastecem grandes quantidades – com isso, não há prejuízos.

Portanto, são dicas importantes e valiosas que podem auxiliá-lo a economizar um pouco de dinheiro no fim do mês. Abastecer pela manhã é sempre a melhor escolha para pegar os valores sem reajuste.