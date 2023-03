Benefício do INSS: 3 dicas IMPORTANTES para o auxílio-doença

Muitos brasileiros depositam todas as suas esperanças no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em seus respectivos benefícios. Dentre eles, o Auxílio-Doença é um dos mais solicitados. Visto que não é auxílio permanente, mas que garante ao trabalhador uma certa estabilidade financeira por algum tempo. Estima-se que boa parte dos brasileiros não conhecem ao certo sobre o benefício e acabam deixando escapar muitas vantagens! Veja todos os detalhes sobre o auxílio-doença e algumas dicas importantes sobre ele.

Não é preciso estar trabalhando para receber o auxílio-doença

O auxílio-doença é destinado aos trabalhadores que estão incapacitados de trabalharem por um determinado período – contanto que o mesmo seja superior aos 15 dias. Entretanto, o que muitos não sabem é que o trabalhador não precisa estar trabalhando para receber o benefício.

Em contrapartida, há casos que mesmo trabalhando o trabalhador não possui direito ao benefício. Portanto, é necessário que o trabalhador tenha no mínimo 12 contribuições no INSS a fim de pedir o benefício.

No caso dos desempregados, eles podem ter em alguns casos até 3 anos e 45 dias para gozarem de alguns benefícios do INSS – como é o caso do auxílio-doença. Desse modo, mesmo estando parado das atividades profissionais – o trabalhador ainda pode solicitar o benefício.

O auxílio-doença também conta na aposentadoria

Embora muitos não saibam, o tempo que o trabalhador ficou recebendo o auxílio-doença também contabiliza para a aposentadoria. Desse modo, no momento da contagem do tempo trabalhado – os dias que o trabalhador ficou parado recebendo o auxílio também será contabilizado.

Entretanto, é válido lembrar que após não precisar mais receber o auxílio e voltar a trabalhar (ou não) é de suma importância que o trabalhador continue contribuindo – caso contrário, poderá perder todo o tempo de contribuições anteriores.

Valor é a média das últimas contribuições

Em 2015 ficou decidido que o valor do auxílio doença seria limitado as últimas contribuições anuais – ou seja, somada as últimas 12. Com isso, o valor do auxílio acabou diminuindo – prejudicando principalmente os beneficiários que mesmo após saírem dos empregos formais ainda continuaram contribuindo com o INSS.

É válido lembrar que o auxílio doença poderá ser encerrado a qualquer momento caso haja alguma irregularidade. Entrementes, caso o mesmo seja encerrado ainda durante o tempo de afastamento do funcionário, é possível abrir um requerimento e reaver novamente o benefício.

Qualquer trabalhador que esteja dentro dos requisitos pode solicitar o auxílio. Podendo ser feito de modo totalmente online através do site ou aplicativo Meu INSS. Lembrando que nenhum valor deverá ser pago para a liberação do valor. Qualquer cidadão pode abrir o requerimento de modo gratuito e simples.