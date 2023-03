Esta é a raça de cachorro IDEAL para o SEU signo

Que os astros nos influenciam diretamente, todos sabemos (ou ao menos, todos que acreditam em astrologia). E essa influência está presente até mesmo no que diz respeito à raça de cachorro ideal para se ter por perto.

Cada um dos 12 signos do zodíaco tem seus “matchs perfeitos” no que diz respeitos às cores com as quais mais combinam, às profissões nas quais tendem a se sair melhor e às ervas que devem usar para atrair boas energias, por exemplo.

E, no que diz respeito a escolher um melhor amigo de quatro patas, não seria diferente: também existem as combinações perfeitas.

A raça de cachorro ideal para cada signo

Abaixo, uma lista com os signos do zodíaco e as respectivas raças de cachorro que mais combinam com cada um deles:

1. Signo de Áries

Esse é um signo muito enérgico, combinando perfeitamente com toda a inteligência e a agilidade do Border Collie.

2. Signo de Touro

Touro, por sua vez, é muito mais calmo e não abre mão do conforto. Sua raça de cachorro ideal, portanto, seria o Bulldog Francês, que está sempre em busca de aconchego.

3. Signo de Gêmeos

Sendo curioso e sociável por natureza, Gêmeos tem o Beagle como cachorro ideal: essa raça ama ter pessoas por perto.

4. Signo de Câncer

Estar seguro emocionalmente, para a pessoa de Câncer, é essencial. E a lealdade do Golden Retriever casa perfeitamente com essa necessidade.

5. Signo de Leão

Proteger as pessoas que ama é fundamental para o leonino. Então, nada melhor do que escolher o Pastor Alemão, uma raça de cachorro muito protetora.

6. Signo de Virgem

A perfeição e a inteligência de Virgem vão de encontro com a adaptação e inteligência dos poodles.

7. Signo de Libra

Viver em harmonia com tudo e todos é marca registrada de Libra: não é à toa que o Cocker Spaniel, com todo o seu afeto, combina tanto com esse signo.

8. Signo de Escorpião

Escorpião gosta de ser intenso, e não raramente está apaixonado. Assim, forma a dupla perfeita com a raça Rottweiler, que é tão afetuosa.

9. Signo de Sagitário

A aventura está sempre presente na vida do sagitariano, não sendo de se espantar que ele se dê tão bem com o Labrador, que também ama se aventurar.

10. Signo de Capricórnio

Tendo uma personalidade forte, e sendo uma raça de cachorro leal, o Boxer combina perfeitamente com a disciplina e a praticidade exigidas por Capricórnio.

11. Signo de Aquário

Não há dúvidas: os traços exóticos e a forte independência do Husky Siberiano fazem dele o cachorro certo para Aquário.

12. Signo de Peixes

Os piscianos encontram no afeto e amor do Shih Tzu as características ideias que combinam com a sensibilidade desse signo.

É preciso considerar alguns pontos antes de escolher um amigo de quatro patas

Embora a lista acima mostre combinações perfeitas, é importante considerar alguns pontos, na hora de escolher um amigo de quatro patas.

Isso porque cada raça de cachorro possui suas particularidades e exige cuidados de uma forma diferente, sendo ideal que o tutor se atente a isso.

E, claro: adotar um animalzinho, ao invés de comprar, sempre será a melhor escolha.

