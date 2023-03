Importo de Renda 2023: pagamento da restituição já tem data?

A declaração do Imposto de Renda 2023 já começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio, que é quando o primeiro lote da restituição do Imposto começa a ser pago. Lembrando que neste ano, quem deve declarar o Imposto de Renda são aqueles cidadãos que conseguiu um rendimento acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022.

Neste ano, além da novidade da prioridade de recebimento da restituição do Imposto de Renda, a declaração terá em 2023 um período mais longo mais ter certeza de que todos vão conseguir acessar o site e fazer a declaração.

Restituição do Imposto de Renda, o que é?

Vamos te explicar! Muitos conhecem e escutam falar sobre a declaração do Imposto de Renda e pouco sobre a Restituição do Imposto de Renda. A restituição é referente a devolução dos valores pagos a mais que foram repassados para a Receita Federal, referente ao ano da declaração.

Para quem não conhece muito sobre o Imposto de Renda se refere ao número de deduções declaradas feitas pelo contribuinte. Ou seja, quanto maior for o gastos no abatimento, mais chances o contribuinte tem de receber a restituição, mas tudo irá depender da análise.

Quando o pagamento da restituição vai acontecer?

A restituição será dividida neste ano de 2023 em 5 lotes de pagamento, esses lotes vão ocorrer entre o dia 31 de maio ao dia 29 de setembro. Para o primeiro lote de pagamento serão beneficiados os idosos acima de 60 anos, ou para contribuintes que tenham algum tipo de deficiência ou moléstia grave, ou também para as pessoas que a maior fonte de renda seja o magistério.

E como foi informado acima, neste ano teve algumas novidades sobre a declaração do imposto de renda e uma delas que está sendo bastante falada e priorizada é a declaração pré-preenchida e também os contribuintes que desejam escolher receber o pagamento da restituição via Pix, porém para isso ser possível o Pix precisa ser o CPF, para ter confiabilidade e segurança.

Quem conhece o assunto sabe que essas opções também estavam disponíveis em 2022, porém neste ano de 2023 elas foram colocadas como prioridade para evitar erros na declaração e aumentar a segurança na hora de fazer o pagamento da restituição. É válido destacar que quanto mais cedo fizer a declaração, mais rápido pode receber a restituição.

Pagamentos em 5 lotes

1 lote – pagamento dia 31 de maio

2 lote – pagamento dia 30 de junho

3 lote – pagamento dia 31 de julho

4 lote – pagamento dia 31 de agosto

5 lote – pagamento dia 29 de setembro

