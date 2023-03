Minha Casa, Minha Vida: posso comprar propriedade rural?

Boa notícia! O programa Minha Casa, Minha Vida retornou com o Governo Lula e promete entregar milhares de casas aos brasileiros cadastrados. Com novas regras e benefícios, o programa visa atender novos grupos de pessoas com faixas de renda distintas – com isso, garante mais democracia em todo o processo de aquisição do imóvel. Entretanto, algumas dúvidas ainda cercam os brasileiros: bem como acerca da possibilidade de adquirir uma propriedade rural, é possível? Conheça todos os detalhes.

Minha Casa, Minha Vida 2023

O programa habitacional garante aos cadastrados excelentes condições de financiamento para o tão sonhado lar. Os imóveis são financiados pela Caixa Econômica Federal. Os brasileiros interessados são divididos em grupos: mediante os residentes na zona urbana ou rural – e faixa de renda.

Com isso, há algumas características no programa que devem ser verificadas antes de criar o cadastro. De modo geral, as famílias que podem aderirem ao programa são aquelas que moram na cidade com renda mensal de até R$ 8 mil ou que moram na zona rual com renda anual de até R$ 96 mil.

Zona urbana

Faixa 1: renda familiar mensal de até R$ 2.640;

Faixa 2: renda familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa 3: renda familiar mensal de R$ 4,400 a R$ 8 mil;

Zona rural

Faixa 1: renda familiar anual de até R$ 31.680 mil;

Faixa 2: renda familiar anual de R$ 31.680 mil a R$ 52,8 mil;

Faixa 3: renda familiar anual de R$ 52.800 mil a R$ 96 mil;

De acordo com uma medida do programa, 50% das casas serão destinadas as famílias presentes no grupo 1 – isto é, na zona rural. Lembrando que as quantias não são somadas com possíveis benefícios sociais ou previdenciários.

Como se cadastrar no programa?

Portanto, é possível sim comprar imóveis da zona rural mesmo sendo morador da zona urbana. Isto porque o que difere um grupo do outro é apenas o método de medição da renda – alterando de mensal para anual – e vice-versa.

Com base nisso, os cadastros ainda não foral parcialmente abertos. Entretanto, aos moradores da zona urbana e rural presentes na faixa 1 – o requerimento deve ser feito mediante o plano habitacional do Governo presente nas prefeituras.

Já nos demais casos, cujo fazem parte da faixa 2 ou 3 de renda – o pedido deve ser aberto mediante uma empresa intermediadora entre o cliente e a Caixa Econômica Federal ou na própria Caixa Econômica Federal.

O importante é que os planos e condições de pagamentos são excelentes! Com juros baixos e garantindo mais segurança e conforto aos brasileiros mediante os seus pagamentos.