Quem mora em São Paulo ganha Bolsa Família MAIOR

O programa Bolsa Família, que foi criado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) durante sua primeira atuação na presidência da República e já foi reconhecido como o principal programa de repasse de renda do país, teve seu retorno oficializado no início do mês de março.

Por meio dele, todas as famílias beneficiárias devidamente inscritas receberão o valor mensal de R$ 600, assim como já estava acontecendo durante os repasses do extinto Auxílio Brasil, que foi implantado por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL).

Porém, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, existem locais do Brasil nos quais os repasses acabam sendo maiores, como é o caso de São Paulo.

Mais detalhes sobre isso são explicados a seguir.

Como é possível saber que quem mora em São Paulo ganha mais do Bolsa Família

Como já era de se esperar, o Governo Federal possui meios de saber literalmente tudo a respeito de todos os repasses feitos para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que voltou a ser pago oficialmente na última segunda-feira, dia 20 de março.

Logo, não demorou para que os especialistas do governo conseguissem identificar que o estado de São Paulo, por meio dos seus mais de 640 municípios, é o que recebem a maior média dos repasses, quando comparado aos outros estados: as parcelas estão ficando na casa dos R$ 675,12.

A cidade de São Paulo, por sua vez, também recebe grande destaque: de todas as cidades do estado, ela é a que possui o maior número de famílias beneficiárias (mais de 705 mil), cujos repasses médios estão sendo de R$ 660,19.

No ranking, ganham destaque também as seguintes cidades:

Guarulhos, com 110.509 famílias beneficiárias

Campinas, com 65.953 famílias beneficiárias

São José dos Campos, com 46.318 famílias beneficiárias

Osasco, com 46.196 famílias beneficiárias

Santo André, com 40.419 famílias beneficiárias

Vale reforçar que o valor oficial da parcela a ser recebida é de R$ 600, sendo ao valores “quebrados” apresentados acima de fato uma média.

Importante lembrar, ainda, que junto ao valor oficial o Bolsa Família também está fazendo o repasse de R$ 150 por criança, para as famílias cujas crianças do núcleo familiar tenham no máximo 6 anos de idade.

E a partir de junho, ao que tudo indica, serão pagos também mais R$ 50, nos casos em que a família tiver filhos de 7 a 18 anos, ou mesmo uma mulher que esteja grávida.

Os primeiros repasses serão encerrados no dia 31 de março

Iniciados no dia 20 de março, os repasses ligados ao retorno oficial do Bolsa Família terão seu encerramento no dia 31, último dia do mês.

E, assim como estava sendo feito no Auxílio Brasil, a ordem seguirá sempre o último número do NIS.

No dia 20, por exemplo, receberam as parcelas todos os beneficiários cujo NIS tem final 1.

