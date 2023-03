Mais de R$ 4,4 mil liberados no Caixa Tem; entenda como acessar o dinheiro

Ótima notícia para quem usa o aplicativo Caixa Tem, através da modalidade SIM Digital o cliente consegue contratar um empréstimo direito pelo app sem burocracias, para quem ainda não conhece é um programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, ou seja, tem como finalidade ajudar os microempreendedores do nosso Brasil.

Além disso, é uma linha de crédito que também atende as pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) para poderem solicitar o empréstimo somente entrando no aplicativo. Lembrando que essa linha de crédito vai oferecer o valor de até:

R$ 1.500,00 para pessoa que exerce atividade produtiva rural ou urbana (pessoa física)

R$ 4.500,00 para os microempreendedores individuais (MEI)

A Caixa informou que as mulheres terão prioridade neste requisito, como proporção de no mínimo 50%.

SIM Digital, o que é?

Essa linha de crédito só é concedida através do meio do SIM Digital além dos juros serem reduzidos devido a modalidade. Desta maneira é mais fácil conseguir que os empreendedores excluídos do sistema consigam ter também acesso ao crédito, é necessário também incentivar em nosso país a formalização de novos e pequenos negócios.

Lembrando que as linhas são para tantas pessoas físicas e jurídicas que estão envolvidas e inseridas no mercado atualmente.

Aprovação do Senado

Com certeza esse texto que foi aprovado pelo Senado irá fazer diferença na vida das pessoas que buscam empreender no Brasil. Esse novo crédito liberado tem uma diferença:

Para pessoas físicas antes o limite era de R$ 1.000 agora passou para R$ 1.500.

Para os microempreendedores individuais (MEI) antes o limite era de R$ 3.000 agora passou para R$ 4.500.

Crescimento de microempreendedor no Brasil

Desde quando aconteceu a luta contra a covid-19 houve um crescimento enorme de microempreendedores individuais no Brasil, isso porque o cenário que estávamos vivendo forçou algumas pessoas a terem que abrir o seu próprio negócio para sobreviver, como também pessoas se descobriram com dons e talentos e que poderiam se tornar seus próprios chefes.

Segundo dados oficiais, no ano de 2022 o nosso país passou a ter mais de 14 milhões de MEI inscritos, e por incrível que pareça é um resultado que mostra um grande avanço no Brasil já que está inserido na categoria de políticas públicas de inclusão produtiva na sociedade.

