Vídeo do TikTok é o TERROR das empresas aéreas! Confira a “1ª classe de pobre”

Como já é do conhecimento de qualquer pessoa que utilize as redes sociais, não é preciso muita coisa para que um vídeo do TikTok se transforme em uma verdadeira polêmica ou mesmo viralize por diversos motivos.

Há muitos vídeos de pegadinhas que alcançam tais resultados, assim como os famosos vídeos das clássicas dancinhas e até mesmo receitas ou conteúdos de outra temática.

As “dicas” e os “truques” para conseguir se dar bem em diversos cenários também não ficam para trás, e é justamente nesse categoria que se enquadra o vídeo sobre a “1ª classe de pobre”, que já tem circulado até mesmo fora do aplicativo em questão, causando até mesmo revolta em quem o assiste.

Na leitura a seguir, é possível saber exatamente do que se trata esse conteúdo, e por que ele ficou tão famoso.

Esse vídeo do TikTok tem dado o que falar

O vídeo em questão foi criado e postado pelo usuário denominado NDAinternet, dentro do TikTok.

E ele possui um objetivo muito simples: ensinar os viajantes a “serem espertos”, de modo a conseguirem viajar com o conforto de uma primeira classe, mesmo sem ter as devidas condições financeiras para isso.

Ocorre, porém, que o método utilizado por esse usuário é, no mínimo, polêmico.

Eis o que é mostrado e explicado em seu vídeo do TikTok:

O NDAinternet simplesmente fez a reserva de mais de um assento dentro da aeronave. E , faltando apenas 45 para o voo acontecer, fez o cancelamento de praticamente todas as reservas, deixando de fato reservado somente aquele assento que iria usar.

Dessa forma, conseguiu viajar sem ter outras pessoas ao seu redor, com o conforto que muitos usuários habituais da verdadeira primeira classe costumam ter.

Em seu vídeo do TikTok, o internauta se orgulha por ter desenvolvido essa ideia de como “passar a perna” nas companhias aéreas.

Veja também: Você usa PIX? Serasa tem uma boa notícia para pagar suas dívidas

Quem consome esse tipo de conteúdo deve ficar atento

Embora de fato tenha conseguido seus minutos de fama, muito provavelmente o usuário NDAinternet não esperava que, ao postar seu vídeo no TikTok, teria tantas respostas negativas a ele.

As companhias aéreas, obviamente, não gostaram nada da iniciativa: elas trabalham com o chamado overbooking justamente para evitar prejuízos causados por cancelamentos, por isso não aceitam de bom grado quando tentam burlar esse sistema.

Além disso, muitos outros influenciadores dessa rede social estão vendo a iniciativa até mesmo como antiética.

No mais, vale reforçar que “o tiro saiu pela culatra”, quando considerado o fato de que muitas passagens não são reembolsáveis. E isso significa basicamente que NDA internet terá que pagar algumas taxas para a empresa que tentou enganar.

Isso, por sinal, deve ficar de lição para quem consome vídeos do TikTok e tentam replicar suas dicas: o que é mostrado ali nem sempre condiz com coisas certas de serem feitas, e os resultados gerados podem não ser nem um pouco agradáveis.

Veja também: SAIU mais novidades sobre o 13º salário para os aposentados do INSS