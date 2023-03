Cadastro Único cancelado: bloqueios em massa já começaram; fique de olho

Durante toda a sua campanha eleitoral em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) prometeu o retorno do Bolsa Família para todos os cadastrados no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, que pode ser chamado simplesmente de Cadastro Único, ou mesmo de CadÚnico.

E a boa notícia, para os beneficiários de todo o país, é que Lula de fato cumpriu com sua palavra. E agora, na próxima segunda-feira (20 de março) os repasses desse que é o principal programa social petista voltarão a ser feitos.

O retorno do Bolsa Família, porém, também está ligado a uma maior fiscalização por parte do Governo Federal, a fim de manter o programa destinado somente a quem atende seus pré-requisitos.

Quem está com dados indevidos dentro do Cadastro Único, portanto, deve se precaver, por os bloqueios já começaram!

Mais de 1 milhão de bloqueios no Cadastro Único somente no mês de março

Já há algumas semanas começou a ser anunciado não só o retorno do Bolsa Família, mas também, e principalmente, todos os milhões de cortes previstos para acontecer no Cadastro Único.

E tais cortes já começaram, retirando famílias irregulares do programa, e abrindo espaço para que milhares de outras possam fazer parte dele.

Somente para o mês de março, por sinal, espera-se que pelo menos 1,5 milhões de pessoas sejam bloqueadas, uma vez que não atendem aos pré-requisitos impostos pelo Governo Federal.

Aliás:

Existem famílias que agora possuem mais um membro, por exemplo, ou mesmo se desenquadraram da faixa de renda, por um dos membros ter conseguido um bom emprego, e simplesmente esqueceram de atualizar os dados no Cadastro Único.

Mas, por outro lado, existem aquelas que de fato optar por agir de forma fraudulenta, omitindo ganhos consideráveis, por exemplo.

Nos dois casos, assim como em muitos ouros, o Cadastro Único está sendo bloqueado.

As famílias beneficiárias devem ficar atentas

Os bloqueios que se iniciaram agora em março não têm data para serem finalizados, uma vez que o famoso pente-fino do Cadastro Único ainda possui muitos dados para averiguar.

Portanto, as famílias que não desejam ser desenquadradas, e pretendem continuar recebendo o Bolsa Família, devem manter suas informações devidamente atualizadas e jamais devem tentar “passar a perna” no governo, pois serão descobertas.

Além disso, vale reforçar que manter as crianças com as vacinas em dia e com uma boa frequência escolar, por exemplo, também será importante para que o benefício não seja cortado.

Por fim, vale reforçar novamente que os repasses do Bolsa Família para os inscritos no Cadastro Único começam oficialmente no dia 20 de março (segunda-feira), sendo finalizados no último dia do mês.

O valor da parcela será de R$ 600, como prometido, e seguindo os moldes do Auxílio Brasil, que havia sido implantado por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) durante sua gestão.

Lembrando que as famílias com crianças de até 6 anos receberão valores extras.

