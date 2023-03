Presente para os clientes: Caixa surpreende a todos com a novidade

No dia 15 de março comemora-se o Dia do Consumidor e é bastante comum que as empresas lancem ofertas para os seus clientes e foi exatamente isso que a Caixa Econômica Federal fez, ela está literalmente distribuindo vários presentes nesta quinzena do consumidor, As ofertas são válidas até o dia 24 deste mês e há dois programas que estão se destacando, trata-se do Cashback turbinado além do TagCaixa, entenda cada um deles.

O que é o TagCaixa?

Muitos brasileiros passam diariamente por pedágios, onde é cobrada uma taxa para que aquele veículo em questão possa transitar por uma certa rodovia ou estrada e é exatamente para essas pessoas que existe o TagCaixa, que é aceito por qualquer pedágio em qualquer local do país. Além disso, o programa oferta mais de 2 mil opções de estacionamento, além de postos, lava-jatos e até mesmo drives-thrus, atualmente, há duas opções de planos:

Planos mensais

Plano completo: O usuário paga uma mensalidade e ganha 7! O valor mensal é de R$ 32,90 por mês e ele terá direito a todos os benefícios citados.

Plano urbano: O cliente paga apenas R$ 19,90 por mês e tem direito a 3 mensalidades grátis e tem os mesmos benefícios do plano anterior, menos os pedágios.

Pague somente quando usar

Plano flex completo: Nesse plano o usuário tem os mesmos direitos do plano completo, todavia, não recebe as 7 mensalidades gratuitas, contudo, paga somente quando usar e o valor é de R$ 34,90.

Plano flex urbano: O valor do plano é de apenas R$ 23,90 e oferece os mesmos benefícios do plano anterior, contudo, o usuário não terá direito aos pedágios, por outro lado, paga somente ao usar.

Veja também: Fim do PIX? Alteração na função débito pode afetar a plataforma

Cashback da Caixa

Já o programa de Cashback é conhecido por todos, funciona basicamente da seguinte forma: O cliente compra algo e recebe uma porcentagem do valor de volta. A oferta é válida para compras feitas usando o Cartão de Crédito Virtual da Caixa, confira os valores que os clientes terão de volta:

Pessoa física:

Ganha R$ 50 de Cashback se gastar valores entre R$ 750 e R$ 1.500;

Ganha R$ 100 de Cashback se gastar valores entre R$ 1.500,01 e R$ 3.000;

Ganha R$ 200 de Cashback se gastar valores entre R$ 3.000,01 e R$ 5.000;

Ganha R$ 300 de Cashback se gastar valores entre R$ 5.000.01 e R$ 7.500;

Ganha $ 400 de Cashback se gastar valores entre R$ 7.000,01 e R$ 10.000;

Ganha R$ 500 de Cashback se gastar valores acima de R$ 10.000.

Pessoas jurídicas

Ganha R$ 250 de cashback se gastar valores entre R$ 5 mil e R$ 7,5 mil;

Ganha R$ 400 de Cashback se gastar valores entre R$ 7 mil e R$ 10 mil;

Ganha R$ 500 de Cashback se gastar valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil;

Ganha r4 750 de Cashback se gastar valores superiores a R$ 20 mil.

Veja também: Como LIBERAR dinheiro no Caixa Tem AGORA? Valor de até R$ 1 mil