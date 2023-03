Indenizações do Bradesco: veja quais clientes terão direito de RECEBER

É comum que alguns clientes de determinadas empresas recebam indenizações por danos morais, é uma espécie de compensação monetária por conta de algum dano sofrido em virtude de alguma relação, como foi o caso do que ocorreu com os clientes do Banco Bradesco, localizado na cidade Barreirinha, que fica no Amazonas. Após inúmeras cobranças sem sentido e a realização de empréstimos sem o consentimento do titular, o juiz local tomou uma decisão, veja.

O que o Juiz decidiu?

O Juiz Lucas Couto Bezerra, responsável pela única Vara da cidade, condenou o banco a pagar indenização por danos morais para alguns de seus clientes. Após ser relatados vários empréstimos e cobranças indevidas. Vários clientes afirmaram que passaram pela situação citada, isso também influenciou na decisão do juiz.

Por exemplo, a senhora Marley Buttel, de 61 anos, ganhou a causa contra o banco. Ela notou que no seu extrato bancário estava aparecendo cobranças indevidas e decidiu ir em busca dos seus direitos, ele salientou:

“Eu tive problemas com o Bradesco devido a cobranças exageradas e, por conta disso, fui muito lesionada. Resolvi resgatar o que havia perdido, algo que eu não tinha esperança, mas que é justo, foi o suor do meu trabalho, e ganhei a indenização do banco”.

Ela não foi a única pessoa lesada, isso também ocorreu com a Maria Joila Coelho, de 68 anos, no caso dela, fizeram um empréstimo consignado em seu nome.

“O Bradesco aprovou um empréstimo sem a minha autorização. Eu sou aposentada, trabalhei por muito tempo como servidora pública do Estado e quando percebi o empréstimo e eles apresentaram a assinatura que não era nada parecida com a minha, então resolvi recorrer à justiça”, afirmou Maria.

Veja também: Este grupo de TRABALHADORES terá aumento de 9% na folha de pagamento

É importante que todos os consumidores fiquem atentos a essas situações.

Como estamos na semana do consumidor, é de suma importância sempre ficar ligado a todos esses fatores que podem atrapalhar a vida de um cliente junto ao seu banco. Uma advogada especialista na área apontou que:

“Aquelas ligações insistentes ao longo do dia informando do possível débito do consumidor que passam a atrapalhar a rotina diária, e-mails com mensagens muitas vezes que extrapolam a cobrança, notificações por aplicativos de mensagens, cartas com mesmo teor, todos esses exemplos podem configurar a cobrança indevida por parte da instituição financeira”.

Então, caso você esteja sofrendo com algum desses problemas, o mais indicado é procurar algum advogado especialista, pois cobrar não é errado, mas a partir do momento que a cobrança se torna excessiva, já não pode mais.

Veja também: ATENÇÂO! Consignado do INSS ficou mais barato; governo reduziu taxas