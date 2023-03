GRANA EXTRA: Lula libera valores a mais para trabalhadores

Lula acaba de tomar medida que irá liberar valores a mais para alguns trabalhadores, trata-se de quem tem direito a receber o abono salarial, mais conhecido por Pis/Pasep, como ele assinou a Medida Provisória que aumenta o salário, o valor do benefício também deve aumentar em breve. E neste mês, o segundo lote de pagamentos já foi liberado, tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa Econômica Federal, entenda.

Como funciona o Abono Salarial?

O abono salarial é um benefício que é pago para todos os trabalhadores de carteira assinada, que no ano-base em questão, trabalharam pelo menos 30 dias. E agora, no Governo Lula, os pagamentos do tradicional valor serão pagos normalmente. E para este mês, mais um lote já foi liberado, isto é, para quem recebe o Pis e nasceu nos meses de março e abril e para quem recebe o Pasep e o número final de sua inscrição é o 1.

Neste ano de 2023, o abono está sendo pago usando o ano-base de 2021 para os cálculos, uma vez que os pagamentos foram suspensos em decorrência do período pandêmico que o mundo todo enfrentou. Portanto, os trabalhadores que trabalharam em 2021 e cumprem os requisitos, irão receber neste ano.

Lembrando que o valor do abono é de até 1 salário mínimo, isso depende diretamente do período que cada pessoa trabalhou no ano-base, se ela trabalhou durante todo o ano, o abono será completo, senão, será proporcional ao tempo trabalhado, para saber o valor, basta dividir o salário mínimo vigente por 12 e multiplicar pelos meses trabalhados.

Quem tem direito a receber o abono?

Há algumas regras básicas que todos os trabalhadores devem seguir para receberem o abono salarial, a saber, são essas:



Ter cadastro ativo no sistema Pis/Pasep há 5 anos, no mínimo;

Em 2021, ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias;

A média salarial em 2021 não ter ultrapassado 2 salários mínimos;

A empresa ter enviado os dados corretamente para a RAIS;

Ser elegível pelo DATAPREV.

Para consultar o benefício, o trabalhador pode optar por algumas opções, como usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que encontra-se disponível tanto para Android quanto para iOS ou acessar a plataforma gov.br, caso prefira, também pode ligar diretamente para o número 158. Por fim, lembre-se que o banco que paga o Pis, isto é, para trabalhadores privados, é a Caixa, ao passo que o banco que paga o Pasep, isto é, para trabalhadores públicos, é o Banco do Brasil.

