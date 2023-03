Parcela do Bolsa Família em março vai te SURPREENDER: R$ 750 todo mês?

Dia 20 de março começa o pagamento desse mês do maior programa social do Governo, Bolsa Família, e são muitas famílias que já vão começar a receber todo mês oficialmente o valor de R$ 750,00.

Mas o porquê R$ 750,00? Esse dinheiro é referente ao valor adicional que o presidente Lula acrescentou para cada crianças que têm até 6 anos, ou seja, é o valor de R$ 600,00 mais o valor de R$ 150,00 adicional por criança.

E para complementar, tem famílias que vão chegar a receber um valor bem mais alto que esse, tudo irá depender da família inscrita devido aos novos benefícios complementares do Bolsa Família que foram constituídos pelo Lula neste mês.

No entanto, os outros adicionais que Lula informou tem previsão para começar em Junho, mas o valor adicional de R$ 150,00 que Lula destacou desde a sua campanha política 2022 irá começar esse mês, por isso muitas famílias vão receber o total de R$ 750,00.

Novos benefícios em Junho

Conforme a publicação da Medida Provisória do Bolsa Família, a previsão é para que esses pagamentos começam no mês de junho, ou seja, vai ter um pagamento de R$ 50,00 por gestante e R$ 50,00 para cada integrante que tem entre 7 a 18 anos.

Quem vai receber esse mês os R$ 750,00?

Como dito acima, o valor de R$ 150,00 é para criança que tem até 6 anos de idade, no entanto, Lula colocou um limite, esse pagamento será feito apenas para 2 crianças por família.

Ou seja, se a família já recebe os R$ 600,00 do benefício e tem apenas um filho menor de 6 anos, recebe o total de R$ 750,00, já quem tem duas crianças em casa menores de 6 anos pode chegar a receber R$ 900,00.

E neste mês os pagamentos irão começar no dia 20 de março, seguindo a linha do cronograma oficial do Bolsa Família através do Número de Identificação Social (NIS).

Pagamentos adicionais

Como destacamos acima, Lula colocou alguns adicionais no programa Bolsa Família, e dependendo da formação da família pode chegar a receber até R$ 1 mil por mês, tudo em uma única parcela.

Já as famílias que não tem criança, provavelmente não vão receber as parcelas adicionais.

O intuito é ajudar as famílias a terem uma melhor condição de vida, até que saiam do programa e dão espaço para outra família que está precisando.

