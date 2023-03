SEM JUROS! Banco oferece linha de crédito especial para comerciantes

Comerciantes e empresários de todo o país não raramente buscam uma linha de crédito que lhes permita trabalhar em prol da manutenção e do crescimento de seus negócios, ao mesmo tempo em que não afete significativamente seus bolsos e os caixas das respectivas empresas.

E, quando se trata de um contexto que envolva grandes perdas, causadas por uma calamidade, por exemplo, essa busca se torna ainda mais intensificada.

A boa notícia, para esse público, é que agora de fato existe uma linha de crédito focada unicamente em ajudá-lo. Sua taxa de juros, por sinal, será completamente zerada, além de outros benefícios que serão ofertados.

Do que se trata a linha de crédito oferecida a juros zero para os comerciantes

Essa linha de crédito acima citada nada mais é do que uma iniciativa adotada pelo Banco do Povo, a fim de ajudar financeiramente os comerciantes que tiveram seus negócios afetados por conta das fortes chuvas que caíram sobre o litoral norte paulista no mês de fevereiro.

Muitos deles, por sinal, ainda não conseguiram retomar suas atividades, e agora poderão contar com essa linha de crédito especial para se reerguer.

Vale salientar, de qualquer forma, que o Banco do Povo existe há pelo menos duas décadas, tendo sido criado pelo governo do estado de São Paulo junto a pelo menos 500 cidades. E sua meta sempre foi a oferta de microcrédito com taxas de juros menores, quando comparadas às taxas trabalhadas em outras instituições financeiras.

Esse microcrédito, por sua vez, sempre teve como foco o cidadão que possui uma empresa, independentemente de qual tamanho ela seja.

Agora, portanto, o que já era de grande ajuda ficou ainda melhor!

Afinal, por meio da oferta dessa nova linha de crédito, o Banco do Povo não cobrará juros do empreendedor solicitante e, ainda, permitirá que ele pague tudo em 48 vezes.

Além disso, haverá também uma carência de 6 meses para que as parcelas comecem a ser pagas.

Veja também: Como conseguir nível OURO para sacar dinheiro esquecido em banco?

Quais comerciantes de fato terão direito a essa linha de crédito

Embora seja uma notícia de fato muito boa, é preciso salientar que nem todos os comerciantes que sofreram com as chuvas terão direito a essa linha de crédito, uma vez que a oferta está ocorrendo por meio de uma parceria estratégica entre a prefeitura da cidade de Caraguatatuba e o governo de São Paulo que, nesse caso, é representado pelo Banco do Povo.

O público a ser beneficiado, de qualquer forma, é consideravelmente grande, uma vez que o dinheiro está sendo oferta para:

MEI (Microempreendedor Individual)

EI (Empresa Individual)

ME (Microempresa)

EPP (Empresa de Pequeno Porte)

EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada)

A juros zero, o comerciante poderá solicitar entre R$ 200 e R$ 21.000, que poderão ser investidos no negócio de diversas maneiras.

O valor dessa linha de crédito pode ser destinado ao pagamento de aluguel de imóvel comercial, ou pagamento de salário dos colaboradores, por exemplo.

Veja também: MEI CANCELADO: estes motivos podem suspender ou bloquear o registro