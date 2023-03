Você tem GATONET? Anatel toma providência inesperada sobre o assunto

Atualmente, raramente é possível encontrar um cidadão brasileiro que já não tenha ouvido falar sobre o famoso gatonet, ou mesmo não tenha um em sua própria residência.

“Gatonet”, por sinal, é o apelido divertido dado a toda e qualquer TV Box ilegal que o cidadão venha a adquirir e instalar, a fim de poder desfrutar de centenas de canais da TV fechada sem precisar pagar uma assinatura mensal.

Tudo é muito simples, e existem até mesmo os fornecedores que garantem o pleno funcionamento do aparelho sem a necessidade de uma conexão com a internet, o que torna tudo ainda mais atrativo para o possível comprador, levando em conta o quesito financeiro.

Porém, quem adquire tal produto também costuma ignorar o fato de que está fortalecendo a pirataria no país. Mas agora, a partir de uma providência tomada pela Anatel, esse contexto tende a mudar significativamente.

Qual foi a nova medida adotada pela Anatel em relação ao gatonet

Não é de hoje que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) tem pensado em medidas para combater a pirataria de conteúdos audiovisuais (principalmente televisivos) no Brasil.

O bloqueio dos sinais que permitem o funcionamento ilegal da TV Box, por sinal, já havia sido anunciado pela agência que, recentemente, mais especificamente no dia 08 de março, fez outro anúncio importante: agora, ela atuará em parceria com a Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Essa junção terá um objetivo que irá muito além, visando bloquear tanto os sinais dos aparelhos piratas (gatonet) quanto aqueles conteúdos fornecidos via internet. E, no total, serão 2 anos de muito trabalho.

Durante esse período, os servidores serão capacitados e haverá um intenso intercâmbio de dados, que permitirá a realização de ações conjuntas entre as agências.

As duas agências, juntas, também irão estudar a fundo quais tipos de punições poderão ser aplicados a quem fornece conteúdos de forma ilegal.

Quantos brasileiros serão afetados por essa medida

Espera-se, portanto, que muito em breve os aparelhos utilizados para instalação do famoso gatonet comecem a ser apreendidos e retirados de circulação.

Lembrando que esses aparelhos podem ser tanto os decodificadores, capazes de captar os sinais emitidos pelos satélites, quanto as caixinhas chamadas de TV Box, que são comercializadas por diversos canais.

A união da Anatel com a Ancine, por sinal, irá favorecer o Plano de Ação Para Combate ao Uso de Decodificadores Clandestinos do Serviço de Acesso Condicionado. Sendo que esse plano vai muito além de proteger os direitos das empresas de TV por assinatura e favorece, também, os serviços de streaming.

Afinal, atualmente a pirataria tem avançado a ponto de permitir que o cidadão tenha acesso a milhares de conteúdos da Netflix, por exemplo, sem fazer a assinatura de um plano. E isso, por sua vez, ocorre por meio do IPTV (Internet Protocol Television).

Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil utilizam tais ferramentas, e poderão perdê-las em breve.

