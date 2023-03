Novo Ensino Médio DE NOVO? Governo pode mudar as regras

Há 06 anos a reforma do ensino médio foi aprovada. Ainda no Governo Temer. Causou muitas reprovações por parte dos professores e alunos. Ficou conhecida como “Novo ensino médio” e já passou a ser implantada nas escolas públicas neste ano de 2023. Entretanto, o Ensino médio poderá passar por uma nova mudança – isto é, porque os professores e alunos não aprovaram a nova modalidade de ensino. Muitos alunos usaram as suas redes sociais para reprovarem a mudança e isso chegou até os responsáveis pela educação brasileira. Com o atual Governo, espera-se que haja algumas mudanças. Veja o que deve mudar e como vai funcionar o Novo ensino médio.

Novo ensino médio

O Ensino médio é uma das formações básicas que todo brasileiro precisa ter a fim de ter um emprego digno. Entretanto, não se trata apenas de cursar o ensino médio, mas de sair da escola rumo à faculdade com bastante conhecimento agregado.

A reforma do ensino médio acabou retirando da grade curricular algumas disciplinas e reduzindo a carga horária de outras. Com isso, foi criado os “itinerários formativos”. Que são eletivas que podem ser escolhidas de acordo com as áreas das ciências.

Há também a possibilidade da escolha de eletivas técnicas, etc. A grande questão é que disciplinas como Matemática e Português tiveram uma redução significativa em sua carga horária. Filosofia e Sociologia que já tinham poucas aulas por semanas, diminuíram mais ainda.

Lembrando que devido a mudança – alguns alunos afirmam que os próprios professores estão aprendendo junto com os alunos. Que embora eles tenham tido cursos capacitantes acerca das novas eletivas – mas que muita das vezes eles não sabem o que passar para os alunos.

Cada federação brasileira ficou responsável pelas disciplinas opcionais. Especialistas afirmam que isso irá aumentar a desigualdade social – ainda mais nos vestibulares. Enquanto os alunos das escolas privadas seguem com o cronograma normal – os das escolas públicas têm disciplinas reduzidas – disciplinas que realmente caem nos vestibulares.

Lula pretende mudar novamente o EM

Portanto, o Presidente Lula resolveu se posicionar sobre o assunto. E afirmou que não irá revogar a reforma do ensino médio. Já que isso acabaria prejudicando ainda mais os alunos – que teriam que arcar com duas mudanças em tão pouco tempo. Bem como quanto aos professores, que teriam que se readaptarem novamente.

Embora o novo ensino médio não tenha agradado a maioria dos pais e inclusive a direção de muitas escolas, o Governo afirmou que embora não revogue a medida – pretende corrigir questões e lacunas que ficaram abertas e questões mal resolvidas.

O Ministério da Educação afirmou que a fim de melhorar a qualidade de ensino – irá possibilitar aos cidadãos uma Ouvidoria. A fim de que eles possam deixar suas dúvidas, sugestões e reclamações. Com o intuito de melhorar o Novo ensino médio e corrigir problemas recorrentes.