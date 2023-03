Crédito estudantil: quais estudantes tem acesso ao empréstimo facilitado?

Muitos jovens almejam entrar no ensino superior, mas às vezes, isso acaba sendo difícil por questões financeiras, até mesmo, porque a maioria dos jovens encontram-se em universidades privadas atualmente e, é comum que eles acabem entrando em alguma crise financeira, nesse momento, a melhor opção é procurar algum financiamento estudantil, para que o aluno consiga estudar sem se preocupar tanto com as finanças, entenda como funciona e quais as melhores opções do mercado.

Por que um financiamento estudantil e não um empréstimo?

Também há opções como empréstimo para estudantes, mas eles, em sua maioria, não são uma boa escolha, ao menos que o estudante em questão tenha uma certa estabilidade financeira, o que na maioria dos casos não ocorre. Isso por conta que as condições do empréstimo, como é para alguém que não tem como dar uma garantia de pagamento, podem acabar mais atrapalhando do que ajudando.

Ao passo que no financiamento estudantil, o perfil de cada aluno é mais respeitado, isto é, as condições de pagamentos cabem na realidade de cada estudante. Há financiamentos que o aluno só precisa pagar após anos de formados, outros, como Fies, o aluno acaba tendo até 14 anos após a data da formatura para quitar toda a dívida, realmente, é uma grande ajuda.

De acordo com uma pesquisa, no Brasil, jovens com idade entre 18 até 24 anos, 77% deles estão em alguma universidade privada, mas até os que estão em alguma universidade pública, podem sofrer com perrengues financeiros. Por isso, saber todas as opções que existem para ajudar nesses momentos, é de suma importância, confira tudo.

Quais as melhores opções de financiamento estudantil?

Fies

O Fies é um dos mais conhecidos, principalmente, por conta que ele consegue financiar uma boa parcela do curso, algo entre 50% e 100%. E o pagamento ocorre apenas após o estudante se formar.

Financiamento por instituições financeiras

Esses financiamentos são os mais complicados, pois irão depender das condições impostas pelas próprias instituições e pela IES. Geralmente o financiamento ocorre por trimestre, semestre ou ano. Ou seja, é preciso sempre ir renovando.

Programas estaduais

Em cada estado, há programas específicos também que podem ajudar os jovens a ingressarem no Ensino Superior. A saber, em São Paulo, por exemplo, existe o Bolsa Universidade. Nele, o Governo paga uma certa parte da faculdade e o estudante, aos fins de semana, precisa desenvolver atividades em outro programa, chamado Escola da Família. Por isso, se o seu sonho é entrar na universidade, confira todas as oportunidades e aproveite!

