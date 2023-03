Aprenda a consultar o Bolsa Família pela internet de onde estiver

O Bolsa Família é, atualmente, um dos principais programas de transferência de renda que há, mensalmente, as famílias recebem os repasses e podem verificá-los diretamente pela internet, entenda como funciona. Vale lembrar, que o advento da tecnologia ajudou bastante as pessoas, algo que anteriormente para ser consultado era preciso ir presencialmente até uma agência da caixa, agora, pode ser verificado diretamente pelo computador ou celular, confira o passo a passo.

Quais os documentos necessários para verificar o Bolsa Família?

Há como verificar o bolsa família pelo Portal do Cidadão, para entrar, basta seguir os seguintes passos:

Ir até o site e informar o CPF do titular;

Será enviado um código para o e-mail cadastrado, coloque-o no site;

Informe sua senha (é a mesma que usa-se para acessar outros serviços como FGTS);

Dentro do site, escolha ‘consultar parcelas’ e após isso ‘bolsa família’;

Por fim, basta escolher o número NIS e conferir os valores.

Lembrando que o processo pode ser realizado de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Mas é preferível que seja feito pelo computador, pois é mais prático. Todavia, caso não haja disponibilidade, pode usar um celular ou tablet.

Veja também: Bolsa Família: governo dará 3 novos adicionais para chegar até R$ 1 mil

Qual será o valor do Bolsa Família?

O Valor do Bolsa Família está fixado em R$ 600 mensais, todavia, conforme promessa de campanha do presidente Lula, haverá um adicional de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos. Ou seja, o benefício será variável a depender da família em questão, quanto maior o número de crianças, maior o valor mensal.

Outro benefício que também entrará em vigor – nos próximos meses – será outro adicional, mas esse, é voltado para as crianças com idade entre 7 e 18 anos, elas irão receber um valor de R$ 50 a mais, isso também vale para as mulheres grávidas. Então, segue a mesma lógica, o valor será proporcional ao tamanho da família.

Por fim, é válido lembrar que até o final do ano, muitas pessoas devem ser retiradas do Bolsa Família, para ‘abrir’ espaço para outras famílias que realmente precisam do benefício. Isso irá ocorrer, porque uma boa parcela dos beneficiários, estão recebendo de maneira irregular o valor. Em sua maioria, o valor da renda per capita no Cadastro Único está incorreto. Então, haverá uma malha-fina, para tirar todas essas pessoas. Somente neste mês, mais de 1 milhão de usuários foram retirados e o número em questão tende apenas a aumentar.

Veja também: Novos BLOQUEIOS a partir de março dentro do Bolsa Família; e agora?