GRANDE NOTÍCIA! Justiça decide a favor dos endividados

Em Brasília aconteceu que os endividados poderiam ter a energia da sua casa cortada pelo não pagamento dos que estão em atraso. Diante disso, deu muita repercussão e a Justiça tomou uma decisão que trouxe um alívio para esse público.

Com a decisão da Justiça, a empresa de Energia não pode mais suspender e nem cortar a energia pelo não pagamento da conta de 90 dias, e se caso a empresa não obedecer a ordem pode ser multada em até R$ 5 mil por unidade.

Endividados ficam mais aliviados com essa decisão

Essa decisão da Justiça foi bem rápida e já pretende fazer essa mudança nas próximas faturas, ou seja, o valor que é gasto no mês deve estar separado da quantia que ficou em atraso, a cobrança precisa estar separada do parcelamento quando é negociado com a empresa de energia elétrica.

Outro ponto que foi informado e decidido pela Justiça é que a empresa deve religar a energia de todos os consumidores que tiveram a energia cortada pela falta desses pagamentos de conta de mais de 90 dias. Pois diversos casos já estavam ocorrendo e as famílias não sabiam o que fazer.

E a multa para o não cumprimento dessa ordem é mais cara que a outra, o valor é de R$ 20 mil por unidade. O Ministério Público do Distrito Federal, divulgou os dados que 56.956 consumidores têm dívidas ativas no Distrito Federal.

E desse número total, 15.654 infelizmente tiveram a energia cortada por não ter feito o pagamento das contas que tiveram acordo com a empresa, depois de todo esse acontecimento a empresa Neoenergia falou sobre o caso e informou que já está cumprindo a determinação da justiça de forma integral.

A empresa Neoenergia disse em nota: “De modo que a decisão publicada pelo MP apenas reforça o procedimento já realizado pela distribuidora”.

Veja também: Novos BLOQUEIOS a partir de março dentro do Bolsa Família; e agora?

Empresa Neoenergia

A empresa Neoenergia localizada em Brasileira é a principal distribuidora de energia elétrica em Brasileira, ou seja, atende mais de 1 milhão de unidades e 3,3 milhões de pessoas. Além disso, é considerada também a terceira maior empresa de distribuição do Centro-Oeste, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Veja também: Cadastro Único dá desconto na conta de luz; veja como conseguir