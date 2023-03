Cortes no auxílio-doença: veja o que pode CANCELAR o seu BENEFÍCIO

O auxílio-doença é um auxílio bastante procurado na Previdência Social, ele é mais conhecido como auxílio por incapacidade, pois ninguém sabe o que pode acontecer e não tem a proteção de não ficar doente e às vezes ter que ficar afastado do trabalho por um tempo.

O que todos precisam tomar cuidado é que tem casos que esse auxílio-doença pode ser cortado, pois é preciso estar dentro das regras, e não é tão fácil assim de receber, veja abaixo no texto e confira como esse auxílio-doença pode ser cortado.

Tudo sobre o auxílio-doença

Primeiro devemos saber que o auxílio-doença é um benefício da Previdência Social que é repassado para os segurados que por acidente ou doença precisa ficar afastado da sua atividade remunerada temporariamente por mais de 15 dias, mas para isso é preciso cumprir alguns requisitos, confira:

Incapacidade temporária para a atividade habitual ou trabalho

Carência

Qualidade de segurado

Esses são os 3 pontos mais importantes que o segurado deve ter para poder receber o auxílio-doença.

O que pode cancelar o benefício?

Agora que já conhece um pouco sobre o que é o auxílio-doença e alguns requisitos que é necessário para que o segurado possa receber, trouxemos alguns pontos que podem fazer com que esse benefício seja cancelado para você.

Um deles é o retorno ao trabalho, que por mais que seja uma doença grave, mas que não a impossibilita de trabalhar, infelizmente a pessoa não terá o direito do auxílio-doença e vai precisar retornar ao trabalho. Se caso o beneficiário receber é porque através da perícia médica foi comprovado que precisa ficar em casa.

Através de laudos médicos, exames, tudo irá constatar a incapacidade de retornar ao trabalho. Quando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz esse pagamento, entende-se que a pessoa não pode e não consegue trabalhar por determinado período, então é feito esse pagamento para substituir a renda que o mesmo recebia do trabalho para poder se sustentar.

É válido informar que esse benefício não será o mesmo valor do salário do trabalhador, e por causa disso muitos trabalhadores por conta própria decidem voltar o mais rápido possível ao trabalho, porque às vezes as despesas não são providas como antes.

Como diz a lei, quando a pessoa volta a trabalhar o auxílio-doença é cancelado, então o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entende que a pessoa já está apta para voltar a trabalhar.

