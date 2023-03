ATENÇÃO! Banco Central lança comunicado importante aos brasileiros

Boa notícia! Neste semana o Banco Central (BC) anunciou que o Sistema de Valores a Receber (SVR) estaria de volta novamente. Lembrando que o mesmo foi criado ano passado e em pouco tempo disponibilizou mais de 8 bilhões para resgate. Visto que em pouco tempo o sistema foi encerrado, a fim de melhorias e adição de novas tecnologias. Entretanto, não para por aí. O BC enviou um novo alerta aos brasileiros que podem resultar em mais dinheiro em suas carteiras.

Dinheiro esquecido nos bancos

Não é de hoje que muitos brasileiros acabam esquecendo dinheiro nos bancos. Sendo que na verdade, não é um simples esquecimento. Mas também de operações incompletas, saldos de financiamentos, empréstimos, etc. Desse modo, acabam acumulando e gerando um montante a ser sacado.

Nos primeiros dias que o BC abriu o sistema – filas e filas foram criadas. Há relatos de internautas que enfrentaram filas com mais de 500 mil pessoas! Outras quantias podem ser sacadas bem como de conta de bancos ou instituições que não existem mais.

Trocos que ficam retidos em lotéricas, saldos do PIS/Pasep, etc. Para consultar é necessário ir até o site do Governo Federal e ir até a aba de Valores a Receber, do Banco Central. Lembrando que é necessário ter uma conta no Governo Federal nível prata ou ouro.

Para aumentar o nível da conta do GF é necessário que o usuário realize autenticações mais precisas. Com isso, é necessário reconhecimento facial e com base em alguma instituição bancária. A fim de validar todos os dados. É possível consultar valores próprios e de pessoas falecidas.

Leia mais: PRONTO! BC libera busca por dinheiro esquecido em bancos; veja como fazer

BC dá alerta importante a todos os brasileiros

Alguns brasileiros conseguiram sacar entre R$ 100 mil a R$ 300. Sendo raros os casos. A maioria dos brasileiros possuem quantias irrisórias a serem sacadas. Bem como valores entre R$ 1 e R$ 100.

Entretanto, o BC emitiu um anúncio que pode mudar a vida de muitos! Na verdade, de alguns trabalhadores. O BC informou aos trabalhadores brasileiros que estão há 3 anos ou mais sem trabalharem formalmente que eles podem ter repasses a receberem.

Isto é, mediante o saldo inativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores têm direito aos repasses do fundo, sendo que muitas vezes acabam esquecendo e com isso deixam de obter um bom repasse.

Portanto, é necessário que o trabalhador que está há três anos ou mais sem trabalhar de carteira assinada (ou até mesmo desempregado) que verifique no site de Valores a receber, a fim de validar suas contas e ver se possui ou não repasses a serem entregues ainda neste ano de 2023.

Os valores devem variar de R$ 100 a 01 salário mínimo.