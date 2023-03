Novo processo seletivo do IBGE com 339 vagas vai até sexta-feira

Corre que ainda dá tempo! O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com processo seletivo aberto pelo edital nº 01/2023 e será realizado o seletivo complementar dos certames simplificados pelos editais nº 03/2021 e nº 05/2021.

O IBGE deseja contratar com esse processo seletivo cerca de 339 candidatos para as áreas como: Agente de Pesquisas e Mapeamento, Supervisor de Coleta e Qualidade em diversos municípios do Brasil.

É válido informar que o contrato do IBGE vai ser de 1 ano, mas pode ser prorrogado se caso o órgão desejar, serão 40 horas de trabalho semanais, e 8 horas diárias, ainda dá tempo de se inscrever e conseguir entrar pro time.

Processo seletivo do IBGE

Nesta categoria vamos listar tudo que precisa saber, serão disponibilizadas 319 vagas para a função Agente de Pesquisas e Mapeamento nos estados de:

Alagoas

Bahia

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Piauí

Paraná

Rondônia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Além dessas, também tem 20 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) nos municípios de:

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Paraná

Rondônia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Requisitos para poder se candidatar

Para que a pessoa possa se candidatar nessas vagas é necessário ter o ensino médio completo, e a remuneração do cargo Agente de Pesquisas e Mapeamento é de R$ 1.387,50, já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade é de R$ 3.100,00.

Além disso, também terão direito ao auxílio transporte, auxílio-alimentação e o auxílio pré-escolar, as férias e o 13º salário.

Inscrições

Corre que ainda dá tempo porque as inscrições se encerram nesta sexta-feira (10) de março. Lembrando que as inscrições devem ser feitas presencialmente nos postos de inscrições, para saber o local a pessoa pode procurar no anexo do edital, e não tem taxa de inscrição.

Assim que chegar em um dos postos de inscrições, a pessoa deve entregar o formulário (que está no edital o exemplo), deve entregar totalmente preenchido e também assinado, e neste documento deve conter a sua maior titulação (os títulos não terão pontuação cumulativa).

No entanto, a seleção dos candidatos vai ser por meio de pontuação da titulação acadêmica, e para ser classificado no processo do IBGE vai ser quem teve a nota igual ou superior a 5 pontos.

