ATENÇÃO! Ótima oportunidade do governo para quem quer estudar de graça

Para ajudar os alunos brasileiros, o Ministério da Educação criou uma plataforma que se chama Aprenda Mais, que disponibiliza cursos em diversas áreas como de gestão de negócios, humanas, exatas e na área da saúde. Essa plataforma surgiu com a proposta de estimular os estudos no Brasil, assim os estudantes terão acesso a cursos de educação profissional.

O objetivo central da pasta é conseguir alcançar mais de 820 mil alunos até o ano de 2025, para assim conseguir chamar atenção de mais pessoas para fazerem cursos onlines e aprender cada vez mais.

Plataforma Aprenda Mais

O Ministério da Educação está usando a tecnologia a seu favor e através dela a criação da plataforma para que alunos de todo o Brasil possam ter acesso a essa educação de forma remota para poder aprender mais, pois não é atoa que o nome da plataforma se chama Aprenda Mais.

Com certeza esse novo recurso da pasta está chegando em uma boa hora, nunca é tarde para ter novos conhecimentos, ainda mais na época em que estamos vivendo que o mundo da educação está se adaptando aos poucos na era do digital e estudo a distância.

As aulas da plataforma são no formato Massive Open Online Course – MOOC – e os cursos têm 40 horas de duração, ao final de cada curso os estudantes poderão receber o certificado gratuitamente, são mais de 90 cursos com cerca de 12 áreas de conhecimento. Confira:

Ambiente e Saúde

Ciências Exatas

Ciências Humanas

Desenvolvimento Educacional e Social

Gestão e Negócios

Idiomas

Línguas e Literatura

Informação e Comunicação

Produção Alimentícia

Produção Cultural e Design

Recursos Naturais

Segurança

Turismo

Hospitalidade e Lazer

Saiba como se inscrever

Primeiro ponto é válido ressaltar que os cursos que são oferecidos pela plataforma Aprenda Mais não são somente para estudantes, é para todos do Brasil que desejam estudar, para isso, a pessoa tem que fazer um cadastro no site e escolher qual curso deseja e pode iniciar quando quiser.

A pessoa pode fazer quantos cursos quiser, não tem um limite na plataforma. Os estrangeiros não ficam de fora, se caso tiverem o CPF também poderão acessar os cursos de estudo.

Para fazer o cadastro, entre no site e escolha a opção acessar, depois em “criar conta” coloque os seus dados, crie uma senha e um nome, assim rapidamente chegará no e-mail informado para confirmar o cadastro, a partir da confirmação você já pode ter acesso a plataforma e aos cursos.

