NOVO VALOR do Bolsa Família dependerá do tamanho da família beneficiada, afirma governo

No último dia 28, o atual ministro responsável pela pasta que cuida do Bolsa Família, anunciou algumas mudanças pontuais que irão ocorrer no programa, a partir deste mês de Março. E uma das principais mudanças é que o valor do benefício será proporcional ao tamanho de cada família, o que tornará o pagamento cada vez mais justo, uma vez que haverá o acréscimo de R$ 150 por cada criança, com idade inferior a 6 anos, entenda.

Qual será de fato o valor do Bolsa Família?

O Valor do Bolsa Família será fixado em R$ 600, digamos que para as famílias ‘normais’, mas haverá alguns grupos de famílias que receberão o valor do benefício bem maior em relação às demais famílias, podendo chegar a um benefício de até R$ 900 mensais, o que daria um pouco mais de R$ 10.000 anuais.

“Do programa vão constar o compromisso de R$ 600, o acréscimo de R$ 150 por criança. Terá uma regra que leva em conta per capita (por pessoa) a proporção, o tamanho de cada família para que a gente tenha mais justiça nessa transferência de renda”, pontuou o ministro Wellington Dias.

Lembrando que para ter direito a receber o Bolsa Família, é preciso que as famílias em questão se enquadrem em alguns critérios, a saber:

Ter inscrição ativa no CadÚnico;

A renda mensal per capita não pode ser superior a meio salário mínimo por pessoa ou a renda total da casa não pode ser superior a três salários mínimos.

Quais são as condições para participar do Bolsa Família?

Para participar do Bolsa Família, além de seguir as regras de adequação do programa, é preciso cumprir algumas condições, que irão funcionar meio que uma permuta pelo valor recebido pelo Bolsa Família, como por exemplo, a caderneta de vacinação sempre deve estar em dias, além das crianças terem uma boa frequência escolar.

“A definição de valor per capita com estas particularidades é o que permitirá voltar a ter melhores indicadores sociais. Veja que já chegamos a mais de 90% de crianças e adolescentes matriculados e caiu para até a casa de 60%”, salientou o ministro responsável.

Portanto, todas essas condições citadas para possibilitar o ingresso ao Bolsa Família, serão de suma importância, para que além de ajudar financeiramente as famílias, o Governo possa ajudar de maneira social e sempre manter o caráter assistencial do benefício em questão. Por isso, até novas regras inerentes ao empréstimo consignado usando o Bolsa Família foram adicionadas, para sempre manter as famílias em uma mínima condição de sobrevivência.

