PARE! Se for renovar sua CNH, é melhor ler isto antes

Qualquer pessoa que passe por todo o processo de obtenção da CNH sabe que deverá prezar por esse documento enquanto pretender ser um motorista que dirige respeitando as leis de trânsito.

Todo o processo acima citado, por sinal, já prepara o cidadão para isso: a realização de exame médico, as aulas práticas, as aulas teóricas e a prova prática, de modo geral, têm o objetivo de ensinar a importância de prezar pela segurança de todos, e isso também está ligado à Carteira Nacional de Habilitação propriamente dita.

Afinal, uma vez que não adere à renovação da mesma, o motorista pode sofrer sérias penalidades.

O que você precisa saber antes de renovar sua CNH

Antes de realmente ir em busca da renovação de sua CNH, porém, o motorista precisa se atentar a alguns detalhes.

E o primeiro deles, que de fato demanda atenção, está ligado ao prazo de renovação de acordo com a idade do proprietário do documento. Afinal, cada faixa etária deve renovar a CNH dentro de um período de tempo específico.

Quem possui no máximo 49 anos de idade, por exemplo, faz essa renovação a cada 10 anos, enquanto que quem possui de 50 a 69 anos deve fazê-la a cada 5 anos. Já quem tem pelo menos 70 anos de idade deve ter a CNH renovada a cada 3 anos, para continuar dirigindo sem problemas.

Também costuma haver variação no que diz respeito ao prazo da renovação em si, conforme exemplos abaixo, que estão válidos para 2023:

A CNH vencida em julho de 2022 deve ser renovada até março de 2023;

A CNH vencida em agosto de 2022 deve ser renovada até abril de 2023.

Vale lembrar que “renovar a CNH” significa basicamente fazer um novo exame médico e pagar a devida taxa ao Detran. Sendo que é esse o órgão que deve ser consultado por qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre o assunto.

Veja também: Ainda dá para SUBIR! 4 propostas para reajustar o salário mínimo em 2023

A renovação desse documento é de extrema importância

Há, ainda, a inclusão de subcategorias na CNH. Mas, no que diz respeito às informações realmente importantes às quais o motorista deve se atentar, somente o que foi informado acima é suficiente para não perder prazos.

Lembrando que quem dirige estando com esse documento vencimento comete um gravíssima infração de trânsito, o que atualmente representa 7 pontos na certeira, mais multa de R$ 293,47.

Entende-se, porém, que é comum se esquecer do prazo oficial de renovação, por isso o Detran costuma “facilitar”, permitindo que o motorista trafegue pelas vias por mais 30 dias, após o prazo ser atingido.

Porém, a partir do 31º dia o motorista em questão de fato estará irregular e, se for parado por uma autoridade de trânsito, receberá as penalidades acima citadas.

Veja também: Esta é a PUNIÇÃO para quem não declarar Imposto de Renda 2023