Novo grupo receberá o ABONO do PIS no dia 15 de março; confira

Os trabalhadores já estão felizes, pois a partir do dia 15 de março irão começar mais um lote de pagamentos dos Pis. Os próximos trabalhadores que irão receber o pagamento em questão são aqueles que nasceram entre março e abril. Vale lembrar que o ano-base a ser considerado, é o de 2021. Portanto, trabalhadores formais, que no ano de 2021 exerceram atividade remunerada de carteira assinada pelo prazo mínimo de 30 dias, terão direito ao benefício em questão, entenda.

As regras que serão citadas, possuem validade tanto para o Pis, quanto para o Pasep. Muitos confundem, todavia, ambos são benefícios diferentes, mas com finalidades iguais, que no caso, é pagar o abono salarial aos trabalhadores formais. E para recebê-los, é preciso cumprir algumas regras, a saber:

Ter inscrição ativa no sistema Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

No ano de 2021, ter trabalhado de carteira assinada pelo prazo mínimo de 30 dias;

O salário médio recebido no ano em questão, ter sido inferior ao valor de 2 salários mínimos;

Os dados cadastrais estão atualizados na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.

Para que o trabalhador saiba se tem direito a receber o valor do Pis/Pasep, ele pode saber ao ligar para a previdência social, pelo número 135. O Pis, de modo exclusivo, pode ser consultado também ao inserir o CPF em algum dos seguintes sites:

CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais;

Caixa Econômica Federal;

Meu INSS.

Qual valor será pago do Pis?

O valor em questão, que o trabalhador receberá do Pis, depende do tempo que ele trabalhou no ano-base, isto é, em 2021. Portanto, para saber o valor em questão, é preciso dividir o salário por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados pelo trabalhador em questão. Portanto, considerando o salário de R$ 1.302, a fração do salário é de R$ 108,50.

Ou seja, o trabalhador que trabalhou os 12 meses de 2021, receberá o valor cheio, referente a 1 salário mínimo completo. Os demais, irão receber de maneira proporcional ao tempo trabalhado.

Quem trabalhou 3 meses, recebe R$ 325,50;

Quem trabalhou 6 meses, recebe R$ 651,00;

Quem trabalhou 9 meses, recebe R$ 976,50;

Quem trabalhou 12 meses, recebe R$ 1.302.

Por fim, lembre-se da diferença que há entre Pis e Pasep. O Pis é destinado a pagar o abono salarial para os trabalhadores do setor privado, ao passo que o Pasep, paga o abono para os trabalhadores públicos. Lembrando que os bancos que emitem os pagamentos são diferentes também, do setor privado quem emite é a Caixa e do setor Público, o Banco do Brasil.

