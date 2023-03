Imposto de Renda 2023: preciso declarar toda a minha conta do Nubank? Veja como fazer

Após o período de carnaval, chega o período mais temido pelos brasileiros: o de declarar o Imposto de Renda. E com ele, vem várias dúvidas, principalmente em relação ao que se deve ou não declarar e uma das indagações mais frequentes diz respeito aos rendimentos da conta Nubank, já que a conta no banco digital possui uma rentabilidade, ou seja, faz-se necessário que isso apareça na declaração do IR. Lembrando que isso só é preciso por conta da rentabilidade apresentada pelo banco, entenda.

Todos precisam declarar Imposto de Renda?

Não, nem todos os brasileiros precisam pagar Imposto de Renda. Principalmente após a mudança anunciada pelo Governo Federal, onde 40% dos atuais contribuintes não precisarão declarar o IR no ano de 2024. Portanto, é necessário ficar sempre ligado aos critérios que a Receita Federal determina para a tributação. Para os clientes Nubank fica mais fácil, uma vez que o banco possui um guia completo sobre o assunto.

Primeiro, é importante entender que declarar o IR é uma obrigação de todos, todavia, declarar não é o mesmo de precisar pagar pela declaração. Os tributos só incidem para quem está dentro dos critérios estabelecidos pela Receita Federal. Isto é, fazer é preciso, pagar não.

E como salientado anteriormente, as contas correntes em instituições bancárias que possuem uma certa rentabilidade, precisam constar na declaração do IR. Portanto, a sua conta Nubank ou de qualquer outro banco deve sim estar presente na hora da declaração.

Como colocar a conta Nubank na declaração do Imposto de Renda?

Os impostos que são cobrados pelos bancos, já são descontados diretamente na conta de cada cliente, ou seja, na hora de declarar não é preciso pagar nada mais pelos valores, pois os impostos já foram descontados pelos próprios bancos. Mas é necessário informar todos os rendimentos obtidos.

Para preencher da maneira correta, é preciso ir até a ficha de ‘Bens e Direitos’ e selecionar o grupo 4, código 2 e inserir as informações. Feito isso, na ficha de ‘Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva’ adicionar o código 06 e preencher as informações solicitadas. Vale lembrar que todas as informações que serão cobradas já estão nos informes de rendimentos do Nubank.

Por fim, é bem comum que neste período muitas pessoas caiam na conversa de uma antecipação da restituição do Imposto de Renda, mas saiba, que na prática, isso não existe, trata-se de um empréstimo com juros elevados. Portanto, análise bastante antes de solicitá-lo, uma vez que ele usa como garantia de pagamento, a restituição em questão.

