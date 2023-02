13º do INSS: quando os aposentados e pensionistas vão receber os valores em 2023

Ano após ano os aposentados e pensionistas recebem não só as mensalidades de seus respectivos benefícios, mas, também, o 13º do INSS, que lhes é de direito. Ocorre, portanto, que a expectativa para esse pagamento extra ser grande, uma vez que se trata de uma parcela a mais a ser recebida e que, portanto, tende a ajudar consideravelmente, principalmente nos gastos do início e do começo do ano.

Logo, em relação ao ano de 2023 não é de se espantar que esse público já esteja em busca de saber quando os repasses do 13º salário serão feitos. Principalmente quando considerado o fato de que, nos anos anteriores, houve antecipação.

Todos os detalhes sobre esse assunto são explicado a seguir.

As expectativas em relação à antecipação do 13º do INSS

Via de regra, o 13º salário pago para os pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cai na conta dos beneficiários sempre no segundo semestre do ano.

Desde 2020, porém, foi adotada a antecipação desse pagamento, por conta da pandemia do Coronavírus.

Tal iniciativa, que teve como objetivo auxiliar os indivíduos em um momento de instabilidade financeira, foi mantida por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) mesmo após a pandemia ser controlada.

E é justamente por conta disso, e também por conta da transição de governo, que os beneficiários buscam saber como ficarão os repasses desse ano: se serão, ou não, iniciados ainda no primeiro semestre.

Ocorre, porém, que o atual presidente (Luiz Inácio Lula da Silva – Partido dos Trabalhadores) buscará voltar aos moldes antigos. O que significa que, em 2023, os pagamentos serão na segunda metade do ano, conforme calendário mostrado abaixo.

Quando, afinal, os pagamentos serão feitos

Todos os pagamentos serão feitos a partir de agosto, e sempre de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada pessoa.

Os pagamentos da primeira parcela do 13º do INSS para quem recebe apenas um salário mínimo serão na seguinte ordem:

25/08: benefício final 1

28/08: benefício final 2

29/08: benefício final 3

30/08: benefício final 4

31/08: benefício final 5

01/09: benefício final 6

04/09: benefício final 7

05/09: benefício final 8

06/09: benefício final 9

08/09: benefício final 0

Quanto ao pagamento da segunda parcela, as datas serão:

24/11: benefício final 1

27/11: benefício final 2

28/11: benefício final 3

29/11: benefício final 4

30/11: benefício final 5

01/11: benefício final 6

04/11: benefício final 7

05/11: benefício final 8

06/11: benefício final 9

07/11: benefício final 0

Um ponto importante a lembrar, em relação ao 13º do INSS, diz respeito ao fato de que quem recebe mais de um salário mínimo como benefício obtém o repasse em datas diferentes.

No que diz à segunda parcela, por exemplo, esse público receberá o dinheiro nesses dias:

01/12: benefício final 1 e 6

04/12: benefício final 2 e 7

05/12: benefício final 3 e 8

06/12: benefício final 4 e 9

07/12: benefício final 5 e 0

