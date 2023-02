Dinheiro extra para quem declara Imposto de Renda? Veja como funciona

O Brasil é um dos países que possuem uma taxa tributária bem elevada, em relação aos demais. Por exemplo, todos os anos os trabalhadores precisam declarar o Imposto de Renda e pagar os tributos necessários. E o valor do imposto é proporcional, quanto mais alguém ganha, mais imposto aquela pessoa pagará. Lembrando que a alíquota mensal tem desconto automático. Por isso, em certos cenários os trabalhadores têm direito a receber de volta uma parte do valor pago, entenda como isso funciona.

Como funciona a antecipação da restituição do Imposto de Renda?

É importante lembrar que não existe de fato uma ‘antecipação’ da restituição do Imposto de Renda. Embora o termo exista, não há qualquer ligação com a Receita Federal. O Governo devolve, sim, uma parte do tributo que os trabalhadores pagaram – em algumas situações – mas em datas fixas e em lotes.

Isso ocorre geralmente quando eles usam a renda para pagar algum plano de saúde privado, ou matricular os filhos em escolas privadas. Nesses casos citados, eles podem sim pedir a devolução do valor em questão. E como salientado, a devolução ocorre em lotes.

Por isso, não há de fato uma ‘fórmula mágica’ para receber o valor do IR de maneira antecipada, mas a Receita Federal prioriza pagar aquelas pessoas que estão com as obrigações no âmbito tributário em dias. Mediante o informado, a Receita Federal libera um cronograma que não é alterado. Mas caso alguém esteja precisando do dinheiro urgentemente, há algumas alternativas para realizar a antecipação da Restituição do Imposto de Renda.

Qual a melhor maneira de obter a antecipação do IR?

No fundo, a antecipação da restituição do Imposto de Renda é apenas um eufemismo para não falar que é um empréstimo como qualquer outro. A diferença é que a garantia usada, é o valor que o trabalhador receberá posteriormente da Receita Federal.

Ou seja, para fazer uso do empréstimo, é preciso prestar bastante atenção, para ver se de fato a pessoa terá direito a receber a devolução posteriormente. Além disso, é de suma importância ficar atento a taxa de juros, pois elas são bastante altas e a depender da necessidade individual do contribuinte, acaba não valendo a pena.

Quem tiver interesse em saber se possui direito à restituição, basta entrar no site da Receita Federal e averiguar. Após ter certeza, é que se deve entrar em contato com os bancos a fim de avaliar as propostas de crédito. Lembrando novamente, que sempre se deve observar com cautela a taxa de juros.

