GRANDE PRESENTE para todos os que estão no Cadastro Único do governo

Qualquer pessoa percebe claramente que a tecnologia avança com velocidade surpreendente. E uma das provas disso é a chegada do tão esperado 5G no Brasil. E se essa novidade por um lado representa uma certa preocupação para os brasileiros, por outro pode ser uma ótima notícia para quem está no Cadastro Único (ou CadÚnico).

Isso por que, com o 5G em funcionamento no país, o fim do sinal de TV aberta como o conhecemos de fato está com seus dias contados: a Banda C, que é aquela trabalhada nas antenas parabólicas, dará lugar definitivamente à Banda KU.

E isso inevitavelmente faz com que os brasileiros tenham que recorrer a aparelhos mais modernos, para terão acesso de qualidade ao som e à imagem dos canais abertos.

Esse aparelho nada mais é do que o famoso conversor digital, que já está sendo comercializado há algum tempo. De certo, trata-se de um custo considerável para quem não abre mão de ter uma TV funcionando perfeitamente em casa.

Mas, para quem tem um cadastro atualizado no Cadastro Único, isso não será um problema.

Quem está no Cadastro Único não precisará se preocupar com nada

A aquisição desse tipo de aparelho não será um problema para as famílias inscritas no CadÚnico porque o próprio Governo Federal criou uma iniciativa para que elas recebam um kit de antena digital.

Por meio de um programa nomeado de Siga Antenado o governo tem trabalhado junto à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para levar uma tecnologia de qualidade às famílias mais carentes, que poderão aproveitar toda a programação da TV aberta sem nenhum tipo de interrupção ou ruído.

Vale reforçar, porém, que até a publicação deste conteúdo (fevereiro de 2023) esse kit está disponível para ser solicitado em somente 22 capitais, entre elas:

São Paulo;

Belo Horizonte;

Rio de Janeiro;

Cuiabá;

Fortaleza, entre outras.

Qual é o processo para solicitação do kit

Já tendo uma antena parabólica do tipo convencional em casa, o cidadão inscrito devidamente no Cadastro Único poderá ligar no telefone 0800 729 2404 para solicitar seu kit. Ou, se preferir, poderá acessar o site do programa: www.sigaantenado.com.br.

Uma vez no site, será preciso ir até o menu na parte superior e clicar em “Programa de distribuição de kits gratuitos”.

Então, será hora de selecionar “Agende aqui” e, em seguida, inserir um dos números de identificação solicitados. Além, claro, de preencher um formulário informando, inclusive, o melhor dia e horário para a instalação do kit.

Lembrando que tal instalação também é gratuita.

Por fim, vale sempre frisar que quem possui a antena no estilo “espinha de peixe” não precisa realizar a troca da antena si, pois esse já é um modelo digital.

