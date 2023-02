Atenção motorista Uber! Você pode entrar em apuros se o passageiro fizer isso

Desde que chegou ao Brasil, a empresa Uber tem sido uma verdadeira parceira das pessoas que desejam ir de um ponto a outro de forma prática, rápida e consideravelmente barata, considerando as vantagens da modalidade diante do uso de transporte público, por exemplo.

Quem está em busca de uma ocupação profissional ou mesmo de uma “grana extra”, por sinal, também encontra nessa empresa a oportunidade de fazer dinheiro: basta ter um veículo que atenda as características descritas no aplicativo e ser habilitado, por exemplo, para começar a trabalhar.

Ocorre, porém, que é sempre preciso prestar atenção aos passageiros aceitos no dia a dia. Afinal, a depender das coisas que esses passageiros fizerem, qualquer motorista de Uber pode se ver em sérios problemas.

Coisas que, se o passageiro fizer, deixará qualquer motorista de Uber em apuros

Essas “coisas” estão ligadas diretamente ao desrespeito às regras impostas pela Uber.

Porém, é de extrema importante que o motorista observe qualquer comportamento indevido do passageiro e busque agira da maneira mais adequada possível. Afinal, mesmo que o “mau comportamento” surja do passageiro em questão, pode facilmente virar algo envolvendo as duas partes.

E, uma vez envolvido, o motorista pode ser penalizado ou mesmo expulso da plataforma.

Esses maus comportamentos incluem:

1. Fazer coisas ilegais dentro de um carro solicitado pelo aplicativo Uber

E isso inclui desde atitudes simples, como se recusar a usar o cinto de segurança, até coisas mais “pesadas”, como utilizar algum tipo de droga ou violar alguma lei.

2. Ser uma pessoa preconceituosa ou discriminatória durante o percurso

É inaceitável demonstrar qualquer tipo de discriminação ou preconceito. As leis sociais, e a ética como um todo, devem ser respeitadas.

3. Tentar contato físico com o motorista do Uber

Muitos passageiros não sabem, mas não é permitido estabelecer e manter nenhum tipo de contato físico com quem está dirigindo o veículo. Isso inclui desde atos mais simples, como abraços, até algo mais sério, como relações sexuais e até mesmo agressões de qualquer tipo (incluindo verbal).

4. Utilizar de gesto ou linguagem que seja inapropriada

Motorista e passageiro devem manter-se em uma relação puramente profissional. Por isso, qualquer linguagem ou gesto que fuja desse princípio poderá ser motivo para penalidades.

5. Ser uma pessoa fraudulenta

A empresa Uber também penaliza qualquer tipo de iniciativa ligada a fraudes. Por isso, o passageiro que busca ser “o espertinho” pode até mesmo ser banido definitivamente.

6. Transportar arma de fogo no interior do veículo

Para a Uber, o transporte e o uso desse tipo de objetivo no interior dos veículos cadastrados deve ocorrer somente se o passageiro for policial, por exemplo. Logo, o passageiro que transportar arma de fogo será bloqueado, além de fazer com que o motorista passe por uma investigação.

Os motoristas também têm regras a seguir

Vale lembrar que todas as coisas listadas acima devem ser evitadas pelo passageiro e, também, pelo motorista.

Afinal, o profissional que não deseja ser bloqueado também precisa agir dentro das regras da empresa, a fim de manter sua segurança e das pessoas que transporta.

