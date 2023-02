Alteração no Cadastro Único pega todos de surpresa

Acabou! O Governo Federal anunciou o início do fim dos cadastros irregulares nos programas sociais do governo. Lembrando que o Cadastro Único é a porta de acesso dos brasileiros aos benefícios do Governo Federal. Lembrando que o seu principal foco são as famílias que vivem em pobreza ou extrema pobreza – ou seja, recebem no máximo R$ 210 per capita! Entrementes, durante a pandemia e a liberação do Auxílio Emergencial – os protocolos foram facilitados e muitos brasileiros agiram de má fé. Com isso – Governo criou o sistema oficial de cancelamento de cadastros.

Cadastro Único deve ser cancelado a estas famílias

Desde o início do atual Governo foi anunciado acerca das alterações no Bolsa Família. Que iria haver um pente-fino visto que foi averiguado que mais de 10 milhões de cadastros estavam com algum tipo de irregularidade – alguns até mesmo com suspeitas de fraudes.

A fim de auxiliar os brasileiros e o próprio Governo – o aplicativo do Cadastro Único está passando por atualizações a fim de possibilitar que o próprio beneficiário que recebe/recebeu algum tipo de benefício de maneira irregular – possa cancelar o seu cadastro.

Lembrando que através do CadÚnico os brasileiros que vivem sob baixa-renda têm acesso a mais de 30 programas sociais. Algumas famílias se dividiram e criaram cadastros individuais – a fim de conseguirem mais repasses do Governo.

Lembrando que o Auxílio Brasil também admitia famílias unipessoais – ou seja, compostas por uma única pessoal. Os números são bem altos! Mais de 10% dos cadastros estão com algum tipo de irregularidade.

Ainda não foi divulgado se haverá ou não alguma punição aos beneficiários que recebem algum tipo de benefício de modo irregular. Entrementes, agora é o momento de corrigir possíveis fraudes individuais.

Como cancelar o CadÚnico e evitar punições?

Lembrando que o Governo não apontou punições ou consequências a quem insistir em manter o cadastro ativo mesmo não estando dentro das regras estipuladas. Dessa maneira, é bem importante prevenir qualquer dor de cabeça futura e cancelar o cadastro caso receba o benefício de maneira irregular. É válido ressaltar que essa ação é apenas para as famílias que recebem o benefício sem estar dentro do quadro de benefícios que vivem sob baixa renda.

Entre no aplicativo Cadastro Único;

Faça login com os dados do Governo Federal;

Clique em “Vamos iniciar”;

Seleciona a opção “Cancelar Cadastro”.

Pronto! Após isso basta seguir os passos indicados e desse modo em poucos minutos o beneficiário estará isento de problemas oriundos decorrentes do mau uso das ferramentas do Governo para fins próprios.

Pelo que tudo indica – aos beneficiários que saírem de maneira voluntária do CadÚnico, nenhum tipo de punição ou averiguação mediante valores recebidos outrora haverá. Ainda não foi divulgado até quando a opção estará disponível no aplicativo.

A ideia do Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é que no aplicativo haja a opção de cancelamento e recadastramento da maneira correta. Lembrando que a redução no número de beneficiários não significa uma redução de custos – mas uma abertura para que brasileiros que realmente precisam entrem no programa.

