NOVO CONCURSO DO IBGE para 2023? Salário pode chegar a R$ 9 MIL

Todo concurso do IBGE que é anunciado costuma causar grande alvoroço em quem busca uma ótima oportunidade de trabalho, em um dos órgãos públicos de maior prestígio e importância no país.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como é oficialmente chamado, é responsável, entre outras coisas, pelo levantamento do censo, que nada mais é do que uma das atividades mais importantes no que diz respeito ao conhecimento das características que compõem a população brasileira.

A seguir, estão todas as informações a respeito do que se sabe sobre concursos do IBGE para esse ano.

A leitura, por sinal, é obrigatória para quem busca obter uma ótima remuneração.

Por que um novo concurso do IBGE se faz necessário

Nenhum concurso público é anunciado sem que exista um grande motivo por trás.

E esse motivo pode ser, por exemplo:

A necessidade de preencher vagas que já estejam em aberto ou estarão muito em breve;

A formação de um cadastro reserva de profissionais qualificados;

O atendimento a uma demanda específica, por tempo determinado.

E no que diz respeito ao concurso do IBGE não seria diferente.

Uma das provas disso, principalmente ligada ao terceiro ponto acima, é a necessidade de contratação de profissionais para a realização do censo. No que diz respeito ao recenseamento de 2022, por sinal, foram feitas 60 mil contratações abaixo do previsto.

Porém, um dos fatores que mais podem levar a um novo concurso muito em breve é a aposentadoria de boa parte dos servidores do IBGE, como apontado por Esther Dweck, que chefia o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com a ministra, aproximadamente 30% desses servidores podem adquirir a aposentadoria muito em breve.

O que se sabe a respeito de um novo concurso do IBGE em 2023

Uma vez que tantos servidores do IBGE podem vir a se aposentar nos próximos meses, é necessário que o Instituto adote alguma iniciativa, a fim de não se ver em um quadro emergencial. E é nesse contexto que surge a possibilidade de um novo concurso.

Em relação ao censo, por sinal, já foi anunciada a prova relacionada às vagas que, nesse caso, são temporárias.

Já no que diz respeito às vagas efetivas, espera-se que um edital seja publicado muito em breve.

A necessidade de um novo concurso, inclusive, foi apontada pela própria administração do Instituto, que fez a solicitação da prova para 2023. E, uma vez que a nova gestão se mostra tão interessada em melhorar a infraestrutura pública, é muito provável que de fato o processo seletivo venha a existir.

São previstas mais de 2.000 vagas a serem preenchidas, compreendendo as áreas técnica, de análise e de pesquisa.

Exigindo escolaridades que vão do Ensino Médio ao Ensino Superior, tais vagas contam com remunerações tentadoras: os valores começam em R$ 3.677,27 e podem chegar a R$ 9 mil, aproximadamente.

